喜歡問「愛不愛我」？缺乏安全感有4種表現...恐讓對方想逃！

▲吵架示意圖。（圖／CFP）



生活中心／綜合報導

有些人很喜歡問交往對象「愛不愛我」，心理專家認為，把這句話掛嘴邊是缺乏安全感的表現，可能會把對方推得更遠。專家也分析，這種不安全感一般有4種表現，包括很容易找到對方做得不好的地方、不相信對方的解釋、對親密度要求非常高等。

大陸心理諮詢師丁思遠日前在《生命時報》撰文指出，兩情相悅後，不一定都是相濡以沫，有時也會心力交瘁；有相當一部分人在感情中，無論如何都無法感到安心，總是患得患失，一旦對方少了回應或沒按照自己期待的方式回應，就不斷擔心感情是不是出了問題，對方是不是不愛自己了。

▲情侶示意圖。（圖／CFP）



丁思遠認為，有些時候問題不是出在另一半身上，而在於自己本身，想要被愛但又覺得自己不配被愛的不安全感。她進一步分析，這種不安全感一般有4種表現，第一個是很容易找到對方做得不好的地方，因為不安全感，這類人會非常需要強有力的證據來證明這份愛是確實存在的，所以很多時候對另一半很苛刻，不斷地提出要求。

「當對方做到後，他們會有短暫的開心，但很快這就會成為他們心中『不值一提的小事』，然後又迅速找到對方其他沒做好的地方。」丁思遠形容，這就像一個糾錯機，只把注意力放在對方的不足和不對上，不斷要求對方改變以符合自己的期待，而那些美好的部分則很少引起他們的注意。

沒安全感的第二個表現是，有先入為主的假設，不相信對方的解釋。丁思遠解釋，缺乏安全感的人通常會陷在自己的不安中，沒辦法站在對方的立場和具體情境中去思考某些行為背後的原因，只會從自己的感受出發，通常在尋求解釋之前就有了假設，例如「她沒有回訊息就是不愛我了」，無論對方怎麽解釋都被認為在說謊。

▲情侶示意圖。（圖／CFP）



第三個表現是，對親密度要求非常高，希望控制對方的生活。丁思遠指出，有時候不安全感讓人無法接受變化和未知，一旦對方離開自己的視線，他們就會擔心各種糟糕的事，例如另一半會不會轉頭跟別人在一起？會不會有第三者？另一半有了別的興趣愛好會不會和自己漸行漸遠？在對未知威脅的擔心下，完全掌控對方的生活就成了最好的方法，他們可能會想要24小時和對方黏在一起，一旦對方因為感到不適而企圖遠離，他們會更加緊張，於是更想黏得更緊。

第四個表現是，很難面對拒絕。丁思遠指出，在感情裡非常不安的人對「拒絕」非常敏感，可能因為擔心不被愛而無法拒絕另一半的各種要求，就算在感情中越來越失去自我也願意，或者是無法接受另一半對自己的拒絕，感覺非常受挫，懷疑自己在對方心中不重要。

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