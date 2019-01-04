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20年最大血荒！台大公告要醫護「血省著用」　仁醫：第一次看到

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▲捐血，抽血，血袋，國血國用諮議會。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲捐血示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）


生活中心／綜合報導

天氣冷颼颼，血庫也跟著拉警報！台灣血液基金會3日指出，全台平均血液庫存量僅剩4.7天，其中台北市更只剩2.6天，是20年來首次庫存低於3天。而台大重症婦產科醫師施景中也在臉書表示，醫院公告叫大家血要省著用，「我第一次看到醫院貼這樣的公告。」

血液基金會公關處處長黎蕾3日表示，全台血液平均庫存量只剩4.7天，A型4.1天、B型5.4天、O型4.4天、AB型6.0天，其中又以台北市最缺血，A型僅剩2.6天、B型2.9天、O型2.2天、AB型4.7天；而新竹的所有血型也都偏低，其中A型、AB型低於4天；高雄則是O型低於4天，A型、B型和AB型則是偏低。

基金會呼籲，接下來是農曆年，需要較多的血液庫存，1月3日到2月3日是一年一度的捐血月，希望民眾一起挽袖捐熱血。

台北市鬧血荒。（圖／翻攝台灣血液基金會）

▲20年來最大血荒！（圖／翻攝台灣血液基金會）

被網友封稱為「仁醫」的施景中也在臉書貼出醫院「血庫缺O型RBC公告」，他說，「血庫缺血，我第一次看到醫院貼這樣的公告，叫大家一起共體時艱，血品千萬要省著用，然後也鼓勵員工多去捐血(獻血)。因此請大家也多多幫忙。能夠幫忙捐血的，請挽袖相助。」

對此，不少網友留言，「趕快去捐血！」「星期六馬上來去捐血！！」「捐起來！」「希望能在這血荒中盡棉薄之力。」

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關鍵字： 施景中 仁醫 台大 血庫 血荒 捐血 台灣血液基金會
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