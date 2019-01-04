小孩誤吞乾燥劑...別盲目催吐！醫教你分辨2種成分差別＆急救法

▲乾燥劑示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

小朋友對任何東西都充滿好奇，常常拿了就往嘴裡塞。林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰就分享一個案例，一名1歲男童吞了乾燥劑，媽媽嚇得差點昏倒，趕緊將小孩送急診。醫師也藉由這個案例發文向大家解說，市面上常用的2種乾燥劑的成分，以及如果誤吞了會有什麼中毒症狀、該不該催吐。

吳昌騰醫師經常在臉書粉絲團「來講兒科急診的543」分享急診故事及兒科知識，他4日發表文章指出，一位媽媽急急忙忙帶來一個小男孩來兒科急診，原因是1歲的孩子在家裡地上隨手抓起一包乾燥劑，「弟弟撕開包裝，吞了乾燥劑。媽媽說：『她看到那一幕，差點昏倒！』她特別把『剩餘的乾燥劑』拿給我看。媽媽一直跟我說：『醫師，請您趕快幫我的小孩子洗胃！』」

▲兒童示意圖。（圖／CFP）

吳昌騰醫師表示，從外觀判斷，這個乾燥劑應該是屬於矽膠成分，因為矽膠是不會被腸胃道吸收，所以不會有中毒的情況，「因此誤食矽膠類的乾燥劑不需要洗胃跟催吐的。後來我是費了好一陣功夫跟媽媽解釋，媽媽後來才能接受我的治療。」

他進一步解說市面上最常用的兩種乾燥劑，第一種是白底藍字防水紙包裝，成份為氧化鈣CaO（生石灰），如果誤吞了中毒症狀是嘴裡有灼熱感，嘴唇、舌頭與食道腐蝕灼傷。「不要催吐！」他強調，應該要稀釋，病人意識清楚可吞嚥時，喝水或牛奶120至240cc，「記得送醫，若病人誤食大量請儘速送醫！」

另一種常見的乾燥劑是透明塑膠小包裝，吳昌騰醫師說，這個的成份是矽膠(SILICA GEL)，矽膠不會被腸胃道吸收，所以不致於中毒，如果不小心誤吞，不需催吐也不用稀釋，「無明顯不適，且確認只有吃入矽膠，則不須送醫院。」