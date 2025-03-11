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小妹妹染諾羅吐又拉　嬤問醫：可去日本玩嗎

▲廁所,便秘,大便。（圖／記者周宸亘攝）

▲諾羅病毒可能造成患者上吐下瀉。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

兒科急診醫師吳昌騰分享，一名小妹妹感染諾羅病毒，阿嬤詢問，「預計禮拜三要去日本玩！可以嗎？」醫師提醒，日本諾羅疫情上升中，如果真的要跟團去日本，要認真考慮一下。

吳昌騰在臉書說，周一早上看診，看到一名小妹妹由阿嬤帶來，小妹妹腸胃症狀有點嚴重，吐跟拉都超過10次，看起來就是諾羅病毒感染，由於有明顯脫水的現象，於是問診完後，請護理師先幫她掛上輸液，補充水分。

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吳昌騰表示，阿嬤在妹妹掛點滴時，問他一個問題，「醫師，我們預計禮拜三要去日本玩！可以嗎？」

吳昌騰回應，「真的嗎？新聞才有報，日本諾羅疫情正上升中，妹妹也正處於諾羅病毒感染中，如果真的要跟團去日本，妳們要認真考慮一下喔！」阿嬤聽完後說，「謝謝醫師的提醒，我回去會再慎重考慮一下！」

吳昌騰指出，希望她們仔細想一下，日本感染性腸胃炎疫情上升中，而感染諾羅病毒常見症狀包括：

1、噁心

2、嘔吐或腹瀉，伴隨腹部絞痛

3、發燒

4、頭痛和肌肉痠痛

吳昌騰提到，這些症狀通常在病毒進入體內後24到48小時內突然顯現，但有些人可能在接觸病毒後12小時內就出現症狀，症狀通常持續24到48小時，但也可能持續更長時間。

吳昌騰說，諾羅病毒可在環境中的多種表面上存活，包括門把、水槽、桌面和玻璃器皿；研究發現，在環境中的堅硬表面上，諾羅病毒可以存活長達12小時；要注意的是，在受污染的地毯上，諾羅病毒則被發現可以存活長達12天。

吳昌騰表示，這意味著諾羅病毒可在物體表面停留相當長的時間，增加接觸和感染的風險，而預防諾羅病毒擴散的關鍵措施包括：

1、徹底且頻繁洗手

這是預防諾羅病毒傳播最重要的方法之一，應該使用肥皂和水徹底清洗雙手，尤其是在如廁後、處理任何體液後以及進食、飲水或準備食物前。

2、加強環境清潔和消毒

諾羅病毒可在物體表面存活一段時間，因此必須定期使用漂白水溶液，徹底清潔和消毒經常接觸的表面，例如廁所、水龍頭、把手、桌面等 。

3、注意食物安全

4、如果您自己出現諾羅病毒症狀，或者在症狀停止後的48小時內，應避免準備食物給他人 。

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關鍵字： 吳昌騰 諾羅病毒

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