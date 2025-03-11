腎臟病初期無感！有症狀都已中晚期　醫提醒「5狀況」警覺

▲醫師提醒，可觀察尿尿的情況來辨別腎臟健康。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

腎臟常常被許多人忽視，直到病變發生，才意識到它的重要性。醫師指出，腎臟病初期通常無明顯症狀，等到出現疲倦、水腫、食慾不振等表現時，通常已是病情中晚期，建議可藉由「泡、水、高、貧、倦」5狀況來及早辨別腎臟異常。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區家庭醫學科主治醫師陳怡廷指出，腎臟是人體的重要器官，位於後腰部，負責過濾血液中的廢物，維持水分與電解質平衡，調節血壓並促進造血，而台灣的慢性腎臟病盛行率逐年攀升，但是只有約一成的病人知道自己腎臟有問題。

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陳怡廷說明，腎臟病初期通常無明顯症狀，常常等到出現症狀時，都已經中晚期，因此建議民眾可以透過「泡、水、高、貧、倦」幫助識別腎臟異常，若有異狀，可透過抽血檢查腎絲球過濾率和尿液檢查尿蛋白檢查確定腎臟健康，且國健署提供的公費成人健康檢查中皆包含此二項檢查，因此也鼓勵大家定期做成人健康檢查，早期篩檢，早期預防疾病。

【5狀況辨別腎臟異常】

1. 泡（泡泡尿）：腎絲球的過濾功能損傷，形成持久、不易消散的泡泡尿。

2. 水（水腫）：腎臟無法有效排出多餘水分，導致下肢或眼皮水腫。

3. 高（高血壓）：體液平衡與內分泌失調，易發生高血壓，並加重腎損傷。

4. 貧（貧血）：紅血球生成的作用受損，導致貧血、臉色蒼白、易喘。

5. 倦（疲倦）：電解質不平衡與毒素累積，使人感到倦怠無力、疲憊。