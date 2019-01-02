爸媽拉小孩手腕「盪鞦韆」很溫馨？暗藏「牽引肘」危機

▲兒童示意圖。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

很多人都看過這樣的場景，爸爸媽媽站在兩旁，小孩站在中間用兩隻小手牽著爸爸媽媽的手，爸爸媽媽同時用力，孩子縮腳像盪鞦韆一樣晃來晃去。不過，醫師提醒，這樣看起來溫馨的場景，其實隱藏「牽引肘」的危機。

香港急症科專科醫生、香港政府飛行服務隊飛行醫生鍾浩然經常在臉書粉絲專頁「急症室的福爾摩斯」分享知識，他日前PO指出，一名母親帶了2歲多的小女孩來醫院，小女孩前一天晚上跟爸爸睡覺，早上起床後就不再用左手拿東西，小朋友因等候得太久已睡著了，「我胸有成竹地握著小朋友的左臂，做了一個動作。兩秒之後，小孩驚醒大哭，而我知道已治好了她。」

鍾醫生進一步解釋，其實小女孩患上的是牽引肘(Pulled elbow)，這是兒童最常遇到的骨科病症之一。他說，經常在腦中幻想出一個溫馨的情景，爸爸媽媽站在兩旁，小朋友站在中間用兩隻小手牽著爸爸媽媽的手，爸爸媽媽同時用力，讓他的夢想騰飛，但小朋友剛騰飛起來，就放聲痛哭，而且不肯再活動其中一條前臂，這就是牽引肘。

▲兒童示意圖。（圖／CFP）

鍾醫生強調，小朋友的肘部因為發育未成熟，所以只要不小心用力拉一下，就容易出現這個狀况；很多時候家長也說不出有沒有拉過小朋友的前臂，小朋友也說不出什麼部位疼痛，只是一直不願意活動其中一條手臂，經驗豐富的醫生很容易診斷出這個病症，並不需要借助X光或其他檢測手段。

鍾醫生表示，牽引肘不是關節脫位(dislocation)，只是半脫位(subluxation)，所以肘部沒有明顯的腫脹或變形，從外表上看不到任何受傷跡象，而牽引肘的復位術(reduction)極其簡單容易，一般在1、2秒之內可以完成，很多時候父母仍未把病歷講完，就已經完成了。

牽引肘又稱作保姆肘(nursemaid elbow)，台灣一位兒童醫院小兒急診室主任也曾經在臉書粉絲專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」指出，俗稱的保母肘是橈骨頭端脫位，症狀通常出現在小孩的手臂突然受到拉扯之後，例如爸媽拉著小朋友的手腕擺盪、藉著手把小朋友從床上拉起來、小朋友跑來跑去時爸媽突然拉手試圖阻止他過度運動等，但有時候並沒有突然拉扯的病史，也可能由一些不適當的動作造成，像是穿脫衣服或外套時跌倒、生氣發怒時自己亂揮手臂等。

這位小兒科急診醫生進一步表示，保母肘發生年齡通常是兒童開始學會走路之後，多數介於1至5歲之間，但也有小於6個月嬰兒的病例報告；保母肘復位後還是有再度發生的可能，家長應避免突然用力拉扯小朋友的手臂，並告戒小朋友不要過度用力揮動手臂，以免造成復發。

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