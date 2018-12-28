為何孩子大了都不回家？做一個受歡迎的長輩...心理師這樣說

▲長者示意圖。（圖／視覺中國）



彰化基督教醫院－神經醫學部暨失智症共同照護中心

文／臨床心理師 黃耀庭

張伯伯剛滿六十歲，工作也不像以往一樣那麼忙碌，也不用像年輕時需要交際應酬到半夜，在與妻子面對面相望的日子裡，最期待的就是兒孫們圍繞在自己身旁，讓他有含飴弄孫的感受。

然而，張伯伯從小孩小時候，看到他們就習慣「唸」小孩哪裡沒做好。在學的時候，就說你的數學沒念好，少的那一分去哪裡了？畢業後進入職場，就算兒子找到目前最熱門的AI工作，也被爸爸很不屑地說，那只是一個玩電腦的工作。

現在當散居在外的兒女們回家時，往往不喜歡父親老古板的想法，就直接跟父親對嗆說他落伍了！張伯伯就回說翅膀長硬了喔，我的話都當耳邊風了啦。本來很好的家庭氛圍，就在這些話語之下，空氣瞬間凝結。

女兒就曾說過，三天好像是一個冥冥之中被詛咒的日子，以前住校時到現在回娘家都一樣，只要在家超過三天，一定會跟父親吵架，這個詛咒好像永遠都不會停止。

由於傳統華人社會的教育模式經常是打罵教育，孩子感受到父母親不是愛和關心，而是憤怒與恨；特別父母親的觀念處於過度的極端化之下，「細漢偷栽胡瓜，大漢偷牽牛」--面對孩子的不適當的行為或不如自己的意思，便有種「如果現在不好好教他，長大以後還得了」的想法。

殊不知，如果只是用「恨鐵不成鋼的」心態，每一次都「好好教」，只會讓孩子越來越畏懼父母親。責備並非不需要，端看你以什麼心態去說這件事！若每一次都用「不好好教那還得了」的方式，孩子會養成「不能做錯事」或是「不能以不是父母親的方法做事」。

這些想法都會阻礙了孩子的獨特性，抹煞了他們的個別差異。久而久之只會把孩子往外趕，因為孩子無法活出自己的樣子，反而在外面才會有自己想要的自由。

在這樣的溝通之下，長輩對晚輩的壓抑，晚輩對長輩的反彈，關係永遠不會好。

▲團聚示意圖。（圖／視覺中國）



反觀有許多家庭，每每家庭人聚集在一起時，大家說說笑笑的，家人之間的關係不是劍拔弩張，而是溫暖的氣氛一直都在家裡面醞釀，因為父母親願意讓孩子去試試，可能是學業上的、工作上的，甚至是未來的另外一半的選擇上，都可以拿出來討論，也沒有一定的答案。

當家庭裡是可以溝通的環境，可以講出自己的心裡話時，這樣才有可能吸引兒孫常常回來。

許多長輩都期望年歲大了之後，兒孫能夠承歡膝下，要如何不讓子孫不想回家，反而是能吸引他們常常回來呢？

1. 首先要放軟身段，看兒孫們所看到的事，聽他們所說的話。

這是放下身段的方法，我們可以傾聽的角度去面對他們的想法。

2. 其次是，別認為自己樣樣都是對的。

我們無法在每件事情都可以達到完美，便不應該用這樣的方法看待其他人，不要以「你要如何、如何」的姿態去面對他們。可以試著用「我覺得......好像可以......可能會更好」或是「你有沒有想過其他做這件事的方法呢？」以這些話語，來徵詢孩子的想法。

3. 尊重他們的想法。

當他們並沒有以長輩的意思去做的時候，我們所該做的，不是重複不斷地去唸他們，反而可以跟他們說：「我雖然不認同你做的某件事，但我尊重你的選擇。」讓他們仍然能自由地去做自己想要做的事。

▲長者示意圖。（圖／視覺中國）



4. 行有餘力，鼓勵他們朝著夢想前進。

當孩子們決定的事，也無法讓他們改變成你所期待的樣子時，何不做一個灑脫的長輩，祝福他們，也鼓勵他們繼續朝著他們的方向邁進。

5. 收起你的刀子口。

當他們失敗的時候，千萬別說：「你看，之前就告訴你了，你就不聽，現在自食惡果了吧！」我們可以做的是：「我看到你在這件事上已經盡力了，我很願意陪在你身旁，跟你一起渡過這不容易的時光。」

當這些話在家裡面經常出現時，家，便是一個很容易吸引兒孫經常回來的地方了。

臨床心理師溫馨的提醒：

1. 孩子有自己的想法，只要不是做壞事，固然父母有自己的擔心，但為了關係著想，還是讓他們自由的去作。

2. 當他們失敗了，仍然站他們這一邊，成為他們的支持和後盾，會更容易加深彼此的關係。

※本文經授權轉自：愛長照【為什麼孩子大了都不回家？要做一個受歡迎的長輩，臨床心理師這樣說】