台灣人「身上這一顆」解密　醫：卡介苗！

▲疾管署圖解接種「卡介苗」後會出現的身體反應。（圖／疾病管制署）



記者陳俊宏／綜合報導

您手臂上也有小時候接種卡介苗留下的疤痕嗎？泌尿科醫師顧芳瑜分享原因，因為是「皮內注射」。

顧芳瑜近日拍片，被問到為什麼每個人身上都會有這一顆東西？他提到，這個就是卡介苗，其他疫苗不會有那一顆，大部分疫苗都是直接注射肌肉，但卡介苗比較特別，要打皮內注射，會讓疫苗液體在皮膚底下造成發炎反應。

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那台灣為什麼一定要打卡介苗？顧芳瑜解釋，因台灣曾經肺結核比較盛行，國家公衛政策希望大家都預防，可是這個疫苗是很古老的疫苗，所以有一些國家會覺得成效不彰，或是他們肺結核數量真的很少，所以寧願不打這個疫苗。

▼卡介苗。（圖／記者洪巧藍攝）



疾管署表示，接種卡介苗，主要是為了避免幼童因感染結核菌發生嚴重結核病（例如結核性腦膜炎等），導致死亡或嚴重神經學後遺症，因此卡介苗接種是國際上多數國家採行的結核病防治策略。

疾管署指出，卡介苗接種部位一般在接種後2至3個月，會自動癒合結痂，留下一個膚色小疤痕；研究顯示，未接種卡介苗的嬰幼兒，罹患結核性腦膜炎的風險是有接種者的47倍（我國未接種卡介苗嬰幼兒，結核性腦膜炎發生率約為百萬分之152.5例）。

如果接種卡介苗後未留疤？疾管署說，少部分嬰幼兒在完整接種卡介苗後，未產生結節或疤痕，如有明確接種紀錄者，可不需再接種一次卡介苗。