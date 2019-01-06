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別怕！發燒≠腦袋會秀逗...「正常燒v.s.該就醫」時機曝光

點評:反覆發燒真的很心急>___<
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▲發燒,生病,溫度計,體溫計。（圖／取自免費圖庫pakuraso）

▲孩子反覆發燒，父母常急得像熱鍋上的螞蟻。（圖／取自免費圖庫pakuraso）

文／洪子堯

在老一輩人的觀念裡，發燒是駭人聽聞的事，只要一發燒，他們總是會講起以前村裡哪個小朋友因為發燒燒壞了阿搭馬（腦袋），後來變得ㄚ達ㄚ達、笨笨的。但是這些阿搭馬被燒壞的小朋友，是因為細菌或病毒感染了腦袋，沒有即時適當的治療所導致的後遺症。

為人父母的，就算知道沒有科學根據，也都覺得責任重大、坐立難安，千萬個不願意小朋友因為一時疏忽，導致遺憾。首先讓我們先明白一件事，體溫除非上升到42℃以上，通常都不會有立即性的危險，越燒並不代表越嚴重！

在感染到腦袋或產生併發症以前，小朋友的食欲和活力，會出現明顯的減退，對愛吃的食物沒興趣、退燒的情況下也病厭厭的，連生病前對他充滿魔力的遊戲都提不起勁，這代表小朋友對於感染已經力不從心，必須要盡快就醫，檢查評估有沒有併發症（譬如說腦膜炎、肺炎、中耳炎等）。

▲▼病童,生病,發燒。（示意圖／達志影像）

▲發燒其實是身體為了加速免疫能力所做的自然反應。（示意圖／達志影像）

發燒的好處

經過越來越多的研究證實，發燒這種以前認為十惡不赦的情況，其實是有些好處的，為了加速免疫能力，指揮大軍對抗外來的病毒或細菌，身體會重新設定體溫，發燒其實是身體自然的一個反應。

原來我們處心積慮的退燒，夙夜匪懈的幫小朋友換額頭上的毛巾，累成熊貓眼其實沒有真的幫上忙？！沒錯，處理發燒這種事，就像親子談心一樣，不能小朋友一叛逆就開打，還要看看小朋友的反抗有沒有道理！

現代父母處理小朋友發燒，要從「幫小朋友作戰」的前鋒角色抽離出來，成為一個談笑用兵的諸葛亮，不要只是一昧的退燒、退燒、退燒，「啊∼怎麼還在燒？」讓自己陷入鬼打牆的神經緊張裡。如果發燒超過3天，雖然食欲活力還好，也應該就醫評估，發燒是身體面對疾病的正常反應。

就醫的目的，是尋找有沒有持續感染的地方，譬如說中耳炎、鼻竇炎、肺炎等等，需要進一步治療根本的疾病；盲目的退燒，是只治標不治本，對baby的健康沒有幫助。抽搐、異常哭鬧不休、持續性劇烈嘔吐（無法進食或吃藥），呼吸費力、喘、嘴唇發紫或發黑，應該盡快就醫處理。

本文摘自《一分鐘救命關鍵》／洪子堯（急診醫師）／電腦人文化‧創意市集
 

黑貓每次上完廁所就「鼻塞」　一抬頭網友全笑翻：這批貨很純！

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