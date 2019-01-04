水果該在哪個時間吃？當正餐就慘了...嘴饞也別碰地雷！

▲水果含有許多膳食纖維、微生素、礦物質。（圖／Shutterstock）

記者謝承恩／綜合報導

吃水果也有分時機點嗎？該怎麼吃才健康？營養師簡鈺樺提到，民眾可在餐跟餐中間吃水果，尤其若下午3~4點很容易肚子餓的人，更鼓勵這麼做！簡鈺樺表示，下午3~4點的時段吃水果，還能避免你吃一些只有熱量沒有營養素的零食，而從水果得到膳食纖維、維生素、礦物質喔！除此之外在一整天血糖的變化上也會更趨於平緩。

另外有的民眾詢問說，「吃水果乾也可以嗎？」 營養師提醒，吃零嘴果乾，並不能取代新鮮水果唷！任何水果乾、水果再製品、果醬都是不建議攝取的項目，更是飲食中的地雷！特別是水果乾很容易份量超量。 舉例來說，吃10顆新鮮葡萄可能肚子就飽了，無法繼續吃，但若是吃10顆葡萄乾可能還沒有什麼感覺，加上通常水果乾會再加上糖或是一些添加物來製作，導致熱量也更高。而水果的再製產品，則無法保留或是含的水果營養素較低，也會吃下更多的糖，反而增加身體負擔。

▲果乾、果醬等加工食品糖份很高。（圖／翻攝自pixabay）

另外要注意的一點是，水果當點心吃還行，若是取代正餐就不好了！過去錢江晚報就曾指出，一名21歲的杭州男子，因為工作忙碌，早餐、中餐都在公司解決，下班後懶的煮飯，就靠兩根香蕉和哈密瓜當晚餐，殊不知這樣高糖分的水果，讓他在一個月後，送進加護病房，發現是「糖尿病酮酸中毒」差點喪命。

營養師李佳蕙也表示，水果的主要成分為醣類、維生素、礦物質，攝取過多水果容易造成血糖升高，身體也會將多餘的醣類堆積成脂肪儲存，自然容易造成脂肪肝、肥胖，嚴重還會跟杭州男一樣出現「糖尿病酮酸中毒」的情形。建議一天的水果攝取量，限制在3~4份即可。