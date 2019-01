台韓之戰！韓式炸雞v.s.台式炸雞「熱量、吃法大評比」

▲韓式炸雞、台式炸雞哪個熱量高?(圖/翻攝自pixabay)

韓式炸雞和台式炸雞最大的不同就是醬汁,常見的款式有醬香、蒜味、唐辛子、辣洋鑲,由於韓式醬料大多會拌入麥芽糖去調味,熱量當然比脆皮炸雞肥上許多!不過,好吃的關鍵也在於醬汁!

1. 辣 vs 不辣,哪種醬汁比較瘦?

很多人聽過吃辣有助於減重,這是真的嗎?在 Appetite 美國期刊中, 一篇辣椒素與體重管理的專文裡,統整九十多項的醫學研究,提及辣椒素協助減重的潛在機制:增加能量消耗、促進脂肪代謝、減退食慾。而在台灣的研究也發現,每日給予 6 毫克的辣椒素,維持十二週後也發現內臟脂肪有效減少。

這樣的話,6 毫克的辣椒素要吃多少辣椒呢?

每種辣椒的辣椒素和辛辣程度有關。根據 Molecules 的期刊裡,把黃紅甜椒、青椒、紅綠辣椒、小辣椒等六種椒科植物進行分析, 1.5 公克最辣的小辣椒 Hot chili 約有 6 毫克的辣椒,如果是紅辣椒則需要吃到 19 公克…

看到這裡,營養師要來戳破這個美好幻想:選辣醬比較瘦嗎?

抱歉!辣或不辣,真的沒有什麼差別!畢竟飲食中不太容易吃到這麼多辣椒…在還沒達到這個數量之前,營養師擔心你的胃先燃燒了!所以,辣不辣對於減重真的沒差,挑喜歡的就好!但有胃潰瘍、胃食道逆流等不適的人,記得先避開辣,以免過度刺激會更傷胃哦!

2. 帶骨雞 vs 無骨雞,要選哪個?

比起醬汁,更需要注意的是肉類選擇,這反而是導致熱量攝取太多的問題!

一般來說,帶骨雞肉不僅肉質鮮甜,另一方面,由於啃食所花費的時間較多,讓我們從味覺獲得的滿足感,或是大腦中樞得到的飽食感都會比較好,所以比起無骨雞容易一口接一口、不小心吃過量…營養師推薦一次 5 塊帶骨雞,盡情享受美味和吮指回味哦!

3.炸雞好朋友 – 醃蘿蔔,真的可以解膩消脂嗎?

雖然涼拌菜偏酸,淺嚐幾口就有清爽、瞬間解油膩的感覺,可是醃製菜在製備時不單有醋而已,也要加入糖去調整風味,這些隱形糖也是不容小覷的熱量啊。也就是說,涼拌白蘿蔔只會解口中的膩,至於解肚子裡的肥油…可能要讓你失望了…

不過,比起整餐全是肉,一次 2 碟醃蘿蔔,補點纖維也會讓你更飽足,避免又吃過頭了!

