台韓之戰！韓式炸雞v.s.台式炸雞「熱量、吃法大評比」

▲韓式炸雞、台式炸雞哪個熱量高？（圖／翻攝自pixabay）

圖、文／營養師帶你吃外食

韓式炸雞和台式炸雞最大的不同就是醬汁，常見的款式有醬香、蒜味、唐辛子、辣洋鑲，由於韓式醬料大多會拌入麥芽糖去調味，熱量當然比脆皮炸雞肥上許多！不過，好吃的關鍵也在於醬汁！

1. 辣 vs 不辣，哪種醬汁比較瘦？

很多人聽過吃辣有助於減重，這是真的嗎？在 Appetite 美國期刊中， 一篇辣椒素與體重管理的專文裡，統整九十多項的醫學研究，提及辣椒素協助減重的潛在機制：增加能量消耗、促進脂肪代謝、減退食慾。而在台灣的研究也發現，每日給予 6 毫克的辣椒素，維持十二週後也發現內臟脂肪有效減少。

這樣的話，6 毫克的辣椒素要吃多少辣椒呢？

每種辣椒的辣椒素和辛辣程度有關。根據 Molecules 的期刊裡，把黃紅甜椒、青椒、紅綠辣椒、小辣椒等六種椒科植物進行分析， 1.5 公克最辣的小辣椒 Hot chili 約有 6 毫克的辣椒，如果是紅辣椒則需要吃到 19 公克…

看到這裡，營養師要來戳破這個美好幻想：選辣醬比較瘦嗎？

抱歉！辣或不辣，真的沒有什麼差別！畢竟飲食中不太容易吃到這麼多辣椒…在還沒達到這個數量之前，營養師擔心你的胃先燃燒了！所以，辣不辣對於減重真的沒差，挑喜歡的就好！但有胃潰瘍、胃食道逆流等不適的人，記得先避開辣，以免過度刺激會更傷胃哦！

2. 帶骨雞 vs 無骨雞，要選哪個？

比起醬汁，更需要注意的是肉類選擇，這反而是導致熱量攝取太多的問題！

一般來說，帶骨雞肉不僅肉質鮮甜，另一方面，由於啃食所花費的時間較多，讓我們從味覺獲得的滿足感，或是大腦中樞得到的飽食感都會比較好，所以比起無骨雞容易一口接一口、不小心吃過量…營養師推薦一次 5 塊帶骨雞，盡情享受美味和吮指回味哦！

3.炸雞好朋友 – 醃蘿蔔，真的可以解膩消脂嗎？

雖然涼拌菜偏酸，淺嚐幾口就有清爽、瞬間解油膩的感覺，可是醃製菜在製備時不單有醋而已，也要加入糖去調整風味，這些隱形糖也是不容小覷的熱量啊。也就是說，涼拌白蘿蔔只會解口中的膩，至於解肚子裡的肥油…可能要讓你失望了…

不過，比起整餐全是肉，一次 2 碟醃蘿蔔，補點纖維也會讓你更飽足，避免又吃過頭了！

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資料來源：

1. StephenWhiting, EmmaDerbyshire, B.K.Tiwari(2012). Capsaicinoids and capsinoids A potential role for weight management? A systematic review of the evidence. Appetite, 59(2), 341-348.

2. 蔡承霖(民107)。辣椒素衍生物的補充對於能量代謝以及體脂肪的影響。

3. Zeid Abdullah Al Othman, Yacine Badjah Hadj Ahmed , Mohamed Abdelaty Habila and Ayman Abdel Ghafar(2011). Determination of Capsaicin and Dihydrocapsaicin in CapsicumFruit Samples using High Performance Liquid Chromatography. Molecules, 16, 8919-8929