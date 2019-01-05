少吃卻瘦不下來！誤踩「5個暴肥地雷」...專家教你補救

點評: 歐賣尬的...一天下來我到底踩了幾個雷

▲許多人會喝果汁瘦身，然而400c.c.的果汁其含糖量高達8顆方糖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

根據國民健康署最新公布的2013-2016年「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，臺灣成年人過重及肥胖率竟高達45%，相較於日本的肥胖率卻只有4%！到底是什麼原因形成如此大的差異？難道是幸福肥嗎？

成大醫院營養師謝曜駿指出，臺灣人多靠汽、機車代步，多數的日本學生及上班族則靠大眾運輸來通勤，相對活動量便較多；日本食物多樣化，烹調方式多為蒸、烤、煮及涼拌，就算是炸物，裹的麵衣也較薄且較無油膩感，不會有過多加工及調味，而臺灣外食族越來越多，小吃也較重口味及油膩。

應該有不少人會覺得自己明明就很注意飲食，但體重還是一直增加？謝曜駿營養師指出，或許是不小心吃了以下幾種你可能不知道的隱藏性高熱量食物：

1.麵包：外表酥脆的菠蘿及丹麥等麵包，油脂含量相對較高。以常見的菠羅麵包為例，碳水化合物約50克，其中15克為添加糖、脂肪約為15克，看起來好像沒什麼，但其實等於不到半碗的白飯裡加了3茶匙的油及3顆方糖，紅豆麵包及巧克力麵包等較甜的麵包，其含糖量相對更高。

▲麵包。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

※建議：麵包雖然方便又好吃，但還是要降低食用的頻率喔！

2.水餃、小籠包：10顆水餃或3顆小籠包就有約15克的油脂量。

※建議：盡量搭配燙青菜，及蔬菜湯或蛋花湯等清湯，增加飽足感，以避免攝取過量油脂及熱量。

3.火鍋：食材的熱量有很大的差異，不挑食，攝取的熱量很容易就爆量。

※建議：

(1) 有南瓜、地瓜、芋頭等全榖雜糧類食物，便需減少飯量，以免攝取過多澱粉類。

(2) 蛋白質以非油炸黃豆製品、魚類、海產及雞肉為主，減少紅肉的攝取。

(3) 多攝取蔬菜類。

(4) 盡量不要吃魚丸、燕餃等火鍋料及其他加工食品。

(5) 少沾醬，因沙茶醬油脂及糖的含量較高，若要沾醬，建議以醬油或醋來搭配天然的蔥、蒜、辣椒等。

▲火鍋食材暗藏許多陷阱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

4.果汁：市售果汁每100毫升就有10克的糖，若為400c.c.的果汁其含糖量約為8顆方糖，以現打的柳丁汁為例，1顆女性拳頭大小的柳丁約可榨出100c.c.的原汁，400c.c.的柳丁汁則需要4顆柳丁，已達國民飲食指南水果類建議的2-4份，但卻沒有攝取到水果所提供的纖維素。

※建議：以新鮮水果為主。

謝曜駿營養師也提醒，除了注意飲食之外，想要「瘦」得了，運動也很重要，別忘了每周要累計150分鐘、每次持續10分鐘以上，且要達到運動完後可輕鬆講話，但無法唱歌程度的中強度運動來維持理想體重喔！