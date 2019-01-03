心臟凍未條！冬季「強心4食材」防猝死...快夾菠菜、海帶

▲菠菜富含膳食纖維，有助於穩定血糖。（圖／翻攝自pixabay）

文／Donna營養師（陳怡錞）

冬天氣溫驟降容易使血管收縮，是心肌梗塞和中風的好發季節，若本身已經有心血管疾病的朋友一定要多加注意，尤其是「三高」患者，心臟冠狀動脈承受不了溫度突然變冷的刺激造成痙攣而引發心肌梗塞，或是血管變得狹窄、失去彈性、血栓阻塞而導致中風。

冬天護心四大食物

一、高纖蔬菜和全榖根莖

例如：黑木耳、秋葵、菠菜、甜椒…等都是膳食纖維含量高的蔬菜；並且多用全榖根莖類（糙米、五穀飯、燕麥、地瓜…等） 來代替精製的白飯和白麵，如此都可以增加膳食纖維的攝取，有助於穩定血糖和血脂肪，避免血液過於黏稠。

二、黑色食物

例如：黑豆、黑木耳、海帶…等，中醫論點說黑色食物入腎經，非常適合冬天吃。而以營養學的角度來看，黑豆種皮含有豐富的花青素，花青素有助於保護血管彈性，預防動脈硬化；而黑木耳和海帶都富含水溶性膳食纖維，可以減少食物當中的糖分和油脂吸收，穩定血糖和血脂肪。

▲ 深海魚和青背魚類的Omega-3脂肪酸，可促血管擴張，預防三高。（圖／pixabay）

三、魚和堅果

魚和堅果含有Omega-3脂肪酸，Omega-3脂肪酸有助於降低LDL壞的膽固醇、增加HDL好的膽固醇，並且可以促進血管擴張、降血壓，有助於預防三高和心血管疾病，是護心相當好的油脂來源。魚類當中以深海魚和青背魚類的Omega-3脂肪酸含量是較高的，例如：鯖魚、秋刀魚、鮪魚、鮭魚…等；而堅果則以亞麻籽的Omega-3脂肪酸含量最高，也可選擇亞麻籽油、印加果油來當作涼拌的烹調用油。

四、原貌食物

「原貌食物」指的就是維持原始樣貌沒有加工的食物，原貌食物可以保留較多的營養成分和膳食纖維，通常也較有飽足感，可以避免過度進食造成的高血糖和高血脂負擔。平時也應盡量遠離加工食品，因為加工食品可能含有較多的鈉、糖和脂肪，對於心血管是較不利的。

本文作者／Donna營養師

Donna營養師，本名陳怡錞，輔仁大學營養科學系碩士班畢業，擁有千場以上的演講經歷，致力於預防保健，希望幫助更多人得到健康。專長為營養保健、營養處方、疾病營養調理、預防醫學、營養諮詢、保健食品研發及行銷、健康減重、健康管理課程講授、營養講師培訓。