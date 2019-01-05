發熱衣根本不發熱！「遠紅外線v.s.纖維放熱」真相曝光

▲市面上的發熱衣，真的能夠發熱保暖嗎？（圖／記者謝承恩攝）

文／謝玠揚

這個禮拜又濕又冷，每天到辦公室都可以看到同事們全副武裝的來上班，手上一杯薑茶，毛帽、羽絨衣、暖暖包，然後討論自己的發熱衣暖不暖。

「我的發熱衣，都不會發熱，穿起來沒什麼感覺。」

「老大，發熱衣的機制到底是什麼啊？為什麼會發熱？」嗯，其實，發熱衣根本就不可能「發熱」。

「什麼？！」

你沒看錯。一件可以重複洗滌的衣物，不是暖暖包，沒有裝電池、充電或其他能量來源，絕對不會自己發出熱能。衣物保暖的熱量來源，永遠只有一個，那就是人體的體溫。

發熱衣原理破解

大部分的發熱衣都宣稱是以「遠紅外線放射性」或「纖維吸溼放熱」這兩種原理來「發熱」。讓我一樣一樣向各位說明吧！所謂「遠紅外線放射性」，是利用陶瓷或是氧化鋯可以將可見光轉成紅外線的特性，達到發熱效果。

▲發熱衣的保暖原理，跟布料材質的製作有關。（圖／記者謝承恩攝）

「可見光？」

沒錯，重點就是可見光。這些有添加「遠紅外線微粒」的衣服，要能發熱，前提是要接觸到可見光。可是一般發熱衣都是當內衣穿，所以在一般使用情況之下，添加這種元素的作用並不大。

另一種是所謂運用「纖維吸濕放熱」的原理，在布料中織入聚丙烯酸酯（Acrylate），利用纖維纖維將人體放出的水蒸氣凝結成水時所放出的熱量，達到發熱效果。聽起來好像有點道理，因為水從氣態變成液態的確會放出熱。可是這些水蒸氣是來自「人體」，是體溫把水分變成水蒸氣的，在體表凝結回水，只是將體內的熱轉換到體外，整個過程並沒有額外的熱能產生。只能說是運用體溫「保暖」，而不是真的「發熱」。

滑雪、登山用品中有發熱衣嗎？

大家也可以想一想，有曾經在滑雪、登山的專業戶外用品中，看到「發熱衣」相關商品嗎？滑雪跟登山需要長時間在寒冷環境中進行，應該是比日常生活更需要「發熱衣」這樣的東西吧！

▲雪地戶外活動的穿著，多以「排汗衣」、「保暖衣」，再搭配洋蔥式穿法為主。（圖／翻攝自pixabay）



然而，戶外用品界其實並沒有「發熱衣」這樣的產品，而是「排汗衣」、「保暖衣」。翻看排汗衣、保暖衣的成分標示，材質主要有羊毛、聚酯纖維等等。這些衣服機能顧名思義就是排汗加保暖，排汗的部分是利用特殊織法，加速身體表面的濕氣排出，維持體表的乾爽；保暖的部分則是以中空纖維，在纖維之間保留空氣增加隔熱效果，最外層則是以防風的材質，防止冷風吹入，達到保暖效果。

所以，其實「發熱衣」並不能「發熱」，只能「保暖」！而保暖的暖源沒有其他，就是你的體溫。對居住在寒帶的人來說，多層次的洋蔥穿著，就是最保暖的做法。而這其中的原理，就是利用一層層衣物之間的空氣層，達到保暖效果。羽絨衣、棉被，都是一樣的道理。

最後，如果你真的覺得穿上某件衣服後，體溫會不斷升高，不要太高興，相信我，你發燒的機率絕對比較高！

作者簡介

博士謝玠揚，台大化工博士，在30歲那年創辦醫美保養品牌Neogence霓凈思。近年來成功打入東南亞及歐美數十國市場，努力為台灣品牌走上國際。

原文刊載於商業周刊網站專欄