你一定吃過！「11地雷食物」＝焦慮感激增...咖啡越喝越煩



▲咖啡會抑制腦中的血清素，因此你會更容易感到沮喪和煩躁。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



生活中心／綜合報導

總是感到很煩躁嗎？目前全台約有將近70萬人受到躁鬱症所苦，而日常生活中其實有許多因素都會引起躁鬱症，包括飲食。對此，國外網站《HEALTH&HUMAN》就整理出11種會讓你越吃越煩躁的食物，你一定都有吃過，其中番茄醬、咖啡都會讓你的焦慮感爆棚！

會讓焦慮感激增的11種食物：

1.咖啡因

雖然咖啡能讓你感到清醒、充滿活力，但不可否認的是，咖啡因也會導致焦慮；由於咖啡因會抑制大腦中的血清素，所以你才會感到沮喪和煩躁，此外，咖啡因也會讓你更常跑廁所。

咖啡因除了會讓你脫水、憂鬱之外，也會干擾睡眠周期並造成壓力，所以如果你已經有躁鬱問題，最好別喝咖啡、蘇打飲料或是熱巧克力，這樣你才能睡的好，也比較不會緊張。

2.糖

糖會刺激體內的血糖，因此糖會引起焦慮，而且身體也會產生胰島素，讓你感到更累。雖然吃糖果、蛋糕或是其他甜食能讓你當下的心情變很好，但之後焦慮感會找上門，所以最好能不加糖就別加。



▲也許吃甜點的當下會很開心，但是之後可能會變的很焦慮。



3.隱藏的糖

就算你已經戒掉吃甜食、喝飲料，但你可千萬別忘記，糖也會以其他方式存在於各種食物當中，像是：加工食品、義大利麵醬、番茄醬、低脂優格或是麥片等等。

糖會增加皮質醇和腎上腺素的水平，皮質醇和身體的壓力反應有關，而腎上腺素則會讓你感到緊張，2種物質的共同點就是都會增加焦慮。《HEALTH&HUMAN》提醒，下次去買東西之前，一定要看清楚食物上貼的標籤，這樣才不會越吃越煩躁。

4.白麵粉

承第3點所述，白麵粉（基本上是澱粉）也含有隱藏的糖分，會由身體加工成糖。只要是由白麵粉製成的食物（例如：三明治、蛋糕或是甜甜圈）都會刺激血糖，增加可的松（皮質素）和腎上腺素，進而帶來焦慮感。



▲白麵粉製成的食物會刺激血糖，進而帶來焦慮感。（圖／記者于佳云攝）



5.酒精

雖然喝酒能讓你感到放鬆、輕飄飄，但隨之而來的會是失眠問題和焦慮感。隨著體內消耗酒精，你會很容易入睡，但你的睡眠品質會很差，你可能會做惡夢或是不斷驚醒。喝酒會降低體內的血清素水平，增加焦慮感，最終將導致罹患憂鬱症，身體情況也會變的很糟。

6.加工食品

加工食品也和憂鬱症脫不了關係，因為加工食品中有反式脂肪「氫化油」會造成憂鬱和焦慮感，市面上許多烘焙食品、零食、油炸食品以及奶精等等都含有氫化油。

《HEALTH&HUMAN》建議，買東西前一定要先詳讀標籤，也可以試著喝低脂牛奶，因為和全脂牛奶比起來，低脂牛奶天然存在的反式脂肪比例較低。



▲如果不想讓情緒變的過度焦慮，那就別再吃加工和油炸食品了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



7.能量飲料

很多人都會喝能量飲料提振精神，但你知道嗎？能量飲料含有咖啡因、糖和其他化學物質，可能會導致心律異常和睡眠問題，進而增加焦慮、憂鬱感。

此外，甜味劑也會影響你的健康；一項研究指出，糖、甜味劑和憂鬱症之間存在關聯，而且甜味劑會讓你在無形中變胖，陷入惡性循環。

8.味精＆麩質

焦慮也和麵筋和味精有關！味精是麩質的衍生物，也是一種增味劑，在加工食品或是冷凍食品中都有，而醬油裡頭則有麩質和味精。研究人員發現，患有嚴重焦慮症的患者對於「不含麩質的飲食」反應相當良好，這就代表麩質和焦慮症確實存在直接關聯。



▲攝取味精也會讓你變的更暴躁。（圖／記者李佳蓉攝）



9.醃製食品

醃製食物的過程會產生「生物胺」，這是細菌在作用之下產生的副產物，包括組胺，而組胺也會增加人體的腎上腺素水平，並導致焦慮感和失眠。

如果你食用了醃製食品後發現消化、心臟或是神經系統出現問題，那就代表你對組胺過敏，所以請你別再吃醃製食品了。

10.乳製品

乳製品含有一種叫做「酪蛋白」的蛋白質，不管是牛奶、優酪乳、優格或是冰淇淋中都有，而酪蛋白和許多疾病相關，包括憂鬱症。假如你想確認自己會不會對酪蛋白過敏，可以嘗試為期一個月「排除飲食」，測試乳製品是否真的會增加焦慮感。



▲你可以透過「排除飲食」檢視自己是否對酪蛋白過敏。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



11.茄科

如果你已經戒掉上述10種飲食，卻還是感到很焦慮，那就代表你可能對「茄科食物」很敏感，茄科食物包括番茄、茄子、辣椒以及枸杞等等。

茄科植物含有一種稱為「配糖（糖苷）生物鹼」的天然殺蟲劑，可能會對神經系統產生過度刺激；然而，從神經系統中清除配糖生物鹼需要5天時間。