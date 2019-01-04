除了溝通、信任...研究：建立幸福感情關係還需要「這技巧」



▲除了信任和溝通能建立幸福的關係之外，「控制負面情緒」也是關鍵。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

你認為感情中最重要的元素是什麼呢？有些人覺得是愛、信任以及溝通，但根據國外網站《Indiatimes》的一則報導指出，其實「養成憤怒的技能」也是讓感情幸福的關鍵之一，如果你能在和伴侶吵架的時候找到一種控制負面情緒和憤怒的方法，和伴侶的感情就會變的更甜蜜！

研究：學會控制負面情緒和憤怒，關係會變的更愉快

史丹佛大學和柏克萊大學就分析了一則長達13年的研究，該研究人員觀察了中年和老年夫妻在這13年中的所有付出，並給參與夫婦15分鐘的時間討論一個困擾他們關係的問題，然後記錄下他們的談話，之後再要求每對夫婦都要觀看自己在討論時的影像，並且檢視自己在討論中所產生的負面情緒。

結果最後研究發現，當他們再次談論到相關的問題時，就會出現憤怒、聲音變調等負面情緒；在經過廣泛的研究之後，研究人員認為，如果夫妻能夠養成「檢視負面情緒和憤怒的技能」，就更有機會建立愉快的關係。

研究人員表示，「調節情緒」在維持健康和幸福的關係中發揮著重要作用，特別是對於女性，他們分析數據後也發現，知道如何控制負面情緒和行為的女性擁有較高的婚姻滿意度。



▲懂得控制情緒的女性擁有較高的婚姻滿意度。（圖／取自免費圖庫PEXELS，下同）



負面情緒是一種自我保護的措施

當一個人在感情中有任何負面情緒的體驗（像是背叛、不忠或是吵架）時，就會產生一種自我保護的情感本能，所以可能會把伴侶當作是情緒健康和幸福的威脅，並把這種本能當成是一種自我保護的措施，因此人就會發展出防禦以及批評的行為。

還是覺得自我保護的情感本能太過抽象嗎？這邊就舉一個例子解釋，你可以想像一下，不管是在吵架還是爭論中，只要你有負面情緒，你就會出現「都是伴侶的錯」的直覺，在吵架的當下，你並不會積極尋找一個解決的方法，所以你們的關係會越變越差。



▲面臨吵架或是憤怒情緒時，人就會產生一種自我保護的本能。



對此，關係專家表示，人只要一擁有負面情緒，就會無法用邏輯去思考；不管是任何關係，「憤怒」和「吵架」都很常見，但是當你試著要證明是對方錯誤而不尋找解決的方法時，兩人的關係就會變的更複雜難解，如果想要避免這些問題，就應該要學會控制自己的情緒宣洩以及憤怒。

那該怎麼控制負面情緒和憤怒呢？

生氣的時候要把自己的負面情緒壓下實在不是一件簡單的事情，但是只要你願意這樣做，和另一半的吵架次數就一定會減少，感情也能變的更甜蜜。《Indiatimes》建議，你可以透過「練習正念」擺脫負面情緒以及被壓抑的憤怒。

另一種方法則是「10秒規則」，當你和伴侶在吵架時，你可以先深呼吸，接著在呼氣的時候從1數到10，這樣你的神經就會慢慢平靜下來，也能克制住可能會對關係產生傷害的衝動。



▲和伴侶吵架時，可以透過「10秒規則」壓住憤怒的情緒。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）