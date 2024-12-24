恐猝死「睡眠呼吸中止症」11大症狀曝！　醫：睡很久還是累

▲打呼是睡眠呼吸中止症最常見的症狀之一。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你睡覺會打呼嗎？你有「睡眠呼吸中止症」而不自知嗎？小心其恐增加心腦血管疾病的風險，猝死就在一瞬間。耳鼻喉科醫師胡皓淳整理出若在白天、夜間「冒出11大症狀」得留意是睡眠呼吸中止症，這是反覆出現呼吸暫停或氣流減少的睡眠障礙，不僅會影響睡眠品質，還可能對心臟、腦部和其他系統造成長期傷害。

胡皓淳醫師指出，睡眠呼吸中止症（OSA，Obstructive Sleep Apnea）因症狀大部分都在睡覺時出現，因此很多人很難發覺自己可能「得了這種病」。他分別點出睡眠呼吸中止症於夜間、白天會出現的症狀，供民眾自我檢視，一旦發覺自身有以下警訊，卻遲遲沒有改善，可就醫進一步尋求醫師協助。

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－夜間症狀

1.大聲打呼：可說是睡眠呼吸中止症最常見徵兆之一，這種打呼通常音量大且不規律，可能在呼吸暫停後突然中斷，隨後又伴隨一聲喘息或嗆咳。

2.呼吸暫停：睡眠中短暫停止呼吸，通常要枕邊人才能觀察到，暫停跡象通常會持續10秒以上，發生頻率可高達每晚數十次甚至數百次。

3.喘息或窒息感：在呼吸中止後，患者可能突然喘氣或出現窒息聲，這是身體自動恢復呼吸的反應。

4.頻繁夜醒：由於大腦不斷喚醒身體，患者可能經常在夜間醒來，但多數人無法回憶起這些短暫的清醒時刻，因為這種狀況下，可能也只是半夢半醒，就算有多半也記不起來，或是誤認成在做夢。

5.夜尿頻繁：睡眠呼吸中止症會增加夜間排尿的頻率，即使喝水量正常，患者仍可能頻繁在睡覺時起來上廁所。

6.睡眠中磨牙：有些患者會在睡眠中不自覺地磨牙，這可能是氣道阻塞導致的反射性行為。

▲因夜間的睡眠頻頻被打斷，因此隔天會感覺到異常疲倦、怎麼睡都睡不飽。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

－白天症狀

7.極度嗜睡：由於夜間睡眠頻繁被打斷，患者常納悶已經睡很久了，為何白天還是感到異常疲倦、難以集中注意力。這種過度嗜睡甚至可能導致開車時打瞌睡，增加事故風險。

8.晨間頭痛：當氧氣濃度下降會導致血管擴張，引起晨起後的頭痛，通常發生於額頭和後腦勺。

9.注意力下降與記憶力減退：睡眠不足會影響腦部功能，患者可能感到思考遲鈍、工作或學習效率降低，甚至記憶力變差。

10.情緒不穩：長期睡眠品質不佳，會引發情緒波動，患者可能容易煩躁、焦慮甚至抑鬱。

11.口乾或喉嚨痛：由於睡眠中張口呼吸，患者常常在早晨感到口乾或喉嚨不適。