冬天取暖「別做2大NG行為」　留意心血管疾病11大警訊

▲國健署提醒，外出要做好保暖措施。（圖／記者謝盛帆攝）

記者趙于婷／台北報導

近期氣溫驟降，恰逢聖誕節和接下來的跨年，不少人都會外出慶祝。國健署提醒，歡慶佳節時應做好戶外保暖，尤其是心血管疾病患者、高齡長者及三高族群更應採取正確的抗寒方式，特別是頭頸與四肢的保暖，要留意心臟病和中風的11大警訊，另也要避免「喝酒暖身、取暖燙傷」的2大NG行為。

國健署署長吳昭軍指出，入冬後氣溫驟降，心血管疾病患者更要留意低溫造成的健康影響，心臟病與中風等心血管疾病的主要危險因子包括缺乏「規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸菸」等問題。

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吳昭軍也進一步提到，依據2019到2023年國民營養健康變遷調查顯示，20歲以上三高異常國人約有4至7成不自知，導致心臟病、中風或其他三高慢性病的發生，而每當氣溫驟降與天氣濕冷時，因血管內的平滑肌也會跟著收縮，更容易造成血壓升高，造成心肌梗塞和中風急性發作機會大增，在長者尤其明顯。

另外，在冬天保暖措施中，要特別避開2大NG行為，第一是「喝酒暖身」，一般誤認喝酒可暖身，理由是酒精讓皮膚的微血管擴張，短暫產生暖意的錯覺，但實際上因酒精作用的緣故，反而會造成身體內部的中心體溫下降。

第二是「取暖燙傷」，長者及嬰幼兒不易用言語表達，或是糖尿病等慢性疾病患者的末梢神經感覺較為遲緩，甚至是中風患者無力翻身，容易因直接或長時間使用電毯、暖爐，及暖暖包等造成低溫燙傷，若要使用隨身保暖用品，建議在外層包一層毛巾或布再使用。

國健署提醒，冬天要特別留意心臟病症狀或中風徵兆，民眾如發現自己或親友出現心臟病症狀，包括「胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥」等8大症狀；中風徵兆包括「微笑、舉手、說你好」3大警訊，只要做不到任一個動作，就要警覺盡快送醫。

