泌尿科權威盧星華東森開講！王令麟喊話定期健檢：要活得有尊嚴

▲東森栢馥全健康中心盧星華健康講座，王令麟總裁致詞。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

《ETtoday健康雲》與東森栢馥全健康中心今（24日）舉辦第2場「大師健康講座」，請到國內泌尿科權威、台北醫學大學附設醫院副院長盧星華教授演講，與東森VIP會員暢談「泌尿系統保養之道」。東森健康生醫暨東森集團總裁王令麟今親自出席活動，強調舉辦健康講座不僅是帶來健康知識，更是希望讓大家「活得有尊嚴」，不要因為病痛受苦。他也強調健康檢查非常重要，找出問題更要找到好的醫生做治療，讓大家可以「健康呷百二」。

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▲國內泌尿科權威、台北醫學大學附設醫院副院長盧星華教授演講 。

國內邁入高齡化社會，因為泌尿道問題出現困擾者日益增加，今日第二場大師健康講座，盧星華教授分享泌尿道保養之道，現場座無虛席，受到熱烈歡迎。

王令麟總裁致詞提到，這次舉辦活動是為了感謝25年來東森購物貴賓會員、加盟老師的支持，健康講座不只是健康，更要讓大家活得有尊嚴，他更透露，在心臟手術權威魏崢、泌尿科權威盧星華之後，還將有另一位心臟權威蒞臨講座。

王令麟總裁分享，母親60歲之後他每年都帶她去健康檢查，因為她有心血管問題、血糖問題、血壓問題，還因此認識了相關領域的醫師。而他自己也連續接受健康檢查將近20年，強調「不管什麼病痛，固定健康檢查非常重要」。

王令麟總裁指出，東森過去針對各種健康需求推出不少保健食品，現在也要針對東森貴賓的服務升級，不再僅是吃，而是要透過檢查找出哪裡有疾病問題，更要找到好的醫生做治療；他相信，現在的醫學絕對可以讓大家呷百二，重點是活得有尊嚴，不用每天吃苦。

▲東森總裁王令麟（中）出席東森栢馥全健康中心健康講座。

盧星華本次分享泌尿道健康，涵蓋內容面向相當廣，從常見的泌尿道感染、男性關心的攝護腺健康、勃起功能障礙等一一介紹。包含男女泌尿道結構的不同，女性之所以容易出現泌尿道感染的原因，以及要如何去預防，常見錯誤認知等。攝護腺肥大更是男性隨著年齡增長會遭遇到的困境，應該如何診斷、治療等。

盧星華建議定期健康檢查，女性可以透過尿液常規檢驗，或者定期做超音波健康檢查；至於男性攝護腺方面，40歲以上可以每年抽血一次，做攝護腺特異抗原（PSA）檢驗、超音波檢查，50歲以上則每半年做一次。

盧星華分享切中大家日常生活會面臨的困擾，讓現場聽眾聚精會神，不想錯過任何一個細節，許多賓客也現場提出自身問題，包含頻尿、尿道內縮、尿路結石處理等，盧星華也親切詳細回答，甚至會後現場即興有獎問答，賓客搶答踴躍而且全數都答對，現場氣氛相當熱絡。

▲東森栢馥全健康中心大師健康講座，現場座無虛席 。

王令麟總裁致詞時也特別提到，東森在龍江路上投資超過25億元資產，設立健康醫美及會員保養休閒會館中心，主要目的就是希望服務東森全體會員及加盟老師，歡迎大家常帶家人，三代、四代同堂一起來，大家可以看到這裡環境上的用心，用七星級旅館規格去打造，讓大家感受到舒適與溫暖，更希望大家都能健康自然美。

此外，王令麟總裁透露，目前正在林口投資130億元的東森總部大樓，預計2026年底完成，將提供會員更完善的休閒生活、給大家更健康美麗。

▲東森栢馥全健康中心盧星華健康講座 。