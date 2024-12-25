化粧品「新增9項」禁用成分！販售、試用最重可處500萬

▲食藥署修正「化粧品禁止使用成分表」。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

為配合國際間化粧品管理趨勢，衛福部食藥署今年公告修正「化粧品禁止使用成分表」，新增全氟/多氟烷基物質等9項禁用成分，將自114年1月1日實施。食藥署提醒，違規業者最重可處500萬元，情節重大者，最高可處停業或廢止相關登記事項。

食藥署在113年3月21日公告修正「化粧品禁止使用成分表」，新增全氟/多氟烷基物質等9項禁用成分，將自114年1月1日實施，明訂化粧品業者禁止製造、輸入、供應、販售、贈送、公開陳列或提供消費者試用含該等禁用成分化粧品。

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▲▼新增9項禁用成分表。（圖／食藥署提供）

新增9項禁用成分包括全氟/多氟烷基物質（PFAS，共5項13種）、3項過敏物質、1項藥品成分。食藥署提醒，依《化粧品衛生安全管理法》第16條至第18條，違規產品不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，且應即通知販賣業者，並於主管機關所定期限內回收市售違規產品，違規之化粧品則應沒入銷毀之。

違者可依《化粧品衛生安全管理法》第22條處2萬元以上5百萬元以下罰鍰並得按次處罰；情節重大者，並得處1個月以上1年以下停業處分或令其歇業、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或廢止該化粧品之登錄或許可證。