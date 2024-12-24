死亡率70%！醫見他「腹中漩渦猛轉」驚喊：隨時會破

記者李佳蓉／綜合報導

腸胃肝膽科醫師錢政弘近日遇到一名90歲爺爺求診追蹤慢性肝病，當下他發現患者肚臍周圍有點凸起，放上腹部超音波探頭一掃，竟驚見9公分的巨大水泡，其中有血液在流動，呈現太極般的漩渦狂轉！他解釋，其為腹部主動脈瘤，一般超過5.5公分就有高度破裂風險，患者的動脈瘤幾乎隨時會爆，且破裂會引發大量內出血，死亡率高達70%。

▲醫師以腹部超音波掃到一顆巨大的主動脈瘤。（示意圖，非本新聞當事人／亞大醫院提供）

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錢政弘醫師在粉專發文提到，一般做腹部超音波的檢查重點，會放在上腹部的肝臟，包括肝、膽、胰、脾、腎臟等器官，至於腸胃因看不清楚，通常簡單掃過。然而，就在他替該名爺爺照完肝、膽、胰臟後，發覺對方的肚臍周圍有點凸起，他順手將探頭放上去，「結果看到一個巨大的水泡！」

▼主動脈瘤中的血流有如太極漩渦狂轉。（圖／錢政弘醫師授權提供）

錢政弘原以為是顆腎臟水泡，但越看越不對勁，他突然驚呼，「水泡裡面的東西居然會旋轉！」如漩渦狀。這時他也注意到水泡的震動和心跳脈動一致，接著打開杜卜勒彩色偵測，確定水泡中有血液在流動，就像太極一般，當時即確診是一個腹部主動脈瘤，大小有9公分。

錢政弘說明，腹部的主動脈瘤超過5.5公分就存在高度破裂的風險，而像爺爺長有9公分的動脈瘤，其破裂風險超過50%「幾乎隨時會破裂」，且一旦破裂會引起致命的大量內出血，即使在醫院，死亡率也高達70%。

「我問阿公『最近你的肚子都不會痛嗎？』」錢政弘轉述，爺爺表示肚子並無不適症狀，也沒有注意到肚子已經有個在跳動的血管瘤。這時醫師輕輕放下探頭，深怕太用力會擦槍走火、腹水（血）難收，並立即打電話尋求外科醫師接手，替患者安排緊急手術治療。

錢政弘藉此個案提醒國人，如果發覺肚臍周圍會痛，先輕輕觸碰感覺「是否有心跳的脈動」，不要覺得奇怪就反覆大力地按壓。他強調，「腸子壓一壓是不會怎樣，萬一是主動脈瘤可是會壓破的！」