▲感念羅慧夫醫療人道奉獻，蔡英文追思會頒「褒揚令」給家屬。（圖／長庚醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

林口長庚紀念醫院創院院長羅慧夫醫師，於美國時間2018年12月3日辭世，享壽91歲。林口長庚今（4）日上午舉辦追思會，由總統蔡英文頒發褒揚令給家屬，衛福部長陳時中、長庚醫院董事長王瑞慧董及醫界人士、羅慧夫顱顏基金會同仁與病患等，均出席向羅慧夫致上最後的敬意。

長庚決策委員會程文俊主任委員致詞提到，今日長庚醫院能在國際上受到矚目，羅慧夫院長功不可沒；王瑞慧董事長代表長庚醫院向羅慧夫女兒及女婿致意，感謝羅慧夫將人生最精華的歲月全數奉獻給台灣，期望他愛與奉獻的精神永續長存。

羅慧夫醫師1927年出生於美國，1959年以醫療宣教士身分遠渡重洋來台行醫，來台之初先在馬偕醫院擔任外科醫師兼院長，參考先進國家引進最新技術與制度，創下數個台灣醫療史上的「台灣第一」，如小兒麻痺重建中心、台灣第一個加護病房、燒燙傷病房、全台第一個「生命線」自殺防治中心等。

▲長庚醫院舉辦羅慧夫院長追思會。（圖／長庚醫院提供）

1976年，羅慧夫應台塑企業創辦人王永慶先生邀請擔任長庚醫院創院院長，強調人性化管理，並打破一般傳統分科做法，進行跨科整合，於長庚建立全國第一所顱顏中心，現在已成為世界著名唇顎裂暨顱顏醫療中心，後期更投入畢生繼續成立基金會，帶著子弟兵到東南亞、非洲、南美等地，幫顱顏患者找回笑顏。

羅慧夫為台灣奉獻40年後，於1999年退休返美，最後一次來台是2013年參加羅慧夫基金會病友會。今日追思會上並撥放影片，除有各界人士追憶共事點滴以及表達感恩之外，並伴以音樂會形式表達對羅醫師的無限懷念與感謝。在會場外，還有羅醫師歷年照片回顧展，透過過往影像紀錄，讓更多人遙想這位當代偉大長者一路走來的足跡。