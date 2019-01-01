流感將進流行期「疫苗剩14萬劑」　打完最快1月底才有貨！

▲公費流感疫苗。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

受到暖冬影響，流感流行期「大遲到」，不過隨著元旦連假大降溫，疾管署副署長羅一鈞表示，流感將於下週進入流行期，但鑑於公費流感疫苗只剩下14萬劑，若此波打完，最快要等到1月底、2月初才打得到。

去年公費流感疫苗多次出包，賽諾菲法國品大廠賽諾菲生產的「巴斯德流感疫苗」先於10月底被發現變質，12月底又在幼兒劑型中發現黑點，陸續遭疾管署停用回收；國光生技生產的幼兒劑型，也被發現有白色懸浮物，截至12月31日止，合計回收75萬劑。

今年公費流感疫苗共計600萬劑，羅一鈞表示，國光生技12月底剛以換貨的方式提供5萬劑成人劑型，但截至今（1）日全台疫苗量也只剩14萬劑，其中成人劑型11萬劑、幼兒劑型3萬劑，賽諾菲雖承諾會提供換貨，但因應全球疫苗供貨吃緊，最快也要等1月底、2月初才能到貨。

國內流感疫情持續升溫，依據疾管署監測資料顯示，上週類流感門急診就診人次計7萬4470，近期持續呈上升趨勢；流感併發重症病例新增20例，其中9例感染H1N1、8例感染H3N2為多，另新增2例流感死亡病例，均感染H3N2。

羅一鈞提到，每年跨年後流感均會呈現「小高峰」，提醒民眾應做好防護措施，包括外出戴口罩、勤洗手，由於各縣市流感疫苗庫存量有限，民眾若想施打，可先打電話到衛生局或合約院所詢問，避免撲空。