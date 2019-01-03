非洲豬瘟會人畜共傳嗎？　疾管署「2理由」重申不可能

▲海巡在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供）

記者嚴云岑／台北報導

金門田浦海岸去年12月31日發現一頭病死豬，農委會採樣後連夜檢驗，今（3）日確定驗出非洲豬瘟病毒，將暫停金門縣豬隻及產品輸台14天。雖然非洲豬瘟將對豬極具殺傷力，但疾管署重申，至今並無豬傳給人的案例，人類若不幸吃到病死豬做成的產品，病毒也會在腸胃道中被消化酵素消化，不用擔心排泄物導致疫情。

非洲豬瘟有多可怕？農委會指出，非洲豬瘟病毒在冷藏肉可存活100天、冷凍肉存活1000天、豬舍存活1個月。不過，疾管署副署長羅一鈞表示，非洲豬瘟為DNA病毒，有特定受體，不像禽流感的RNA病毒容易突變，造成跨物種傳染。

羅一鈞說，有民眾曾擔心吃到非洲豬瘟製品，消化後的排泄物若不慎污染食物或水，被豬隻吃下肚後，恐引起另一波疫情。對此，他掛保證表示，「絕對不會」，一來是病毒本身無傳給人的可能性，二來病毒下肚後就會被消化道酵素消化，儘管肉品品質堪慮，但對豬不會有影響。

▲非洲豬瘟人心惶惶，農委會教導民眾看到往生豬隻該如何處理。（圖／記者許展溢攝）

為了防堵非洲豬瘟，農委會去年底成立中央災害應變中心，各部會也跟著動起來，疾管署也因應「防疫一體」概念，在官網設置非洲豬瘟專區進行衛教。

被問到未來還會有什麼作為？羅一鈞表示，若國內真的不幸發生疫情，疾管署會與農委會保持密切聯繫，就檢驗、防疫物資部分，視情況提供機動性資源，譬如消毒或撲殺需要的特殊裝備。此外，疾管署也會在機場港口人員檢疫站，加強禁止攜帶肉品回台的宣導與呼籲。