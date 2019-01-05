▲20年來最慘！台北血液庫存剩3天，已先跟4縣市「借血」。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者嚴云岑／台北報導

元旦連假天氣濕冷，民眾捐血量也降到「冰」點，台北市庫存量更創下20年新低，平均只剩下3天，其中A型2.5天、B型2.9天、O型2.5天為最缺，AB型也僅剩 4.1天。血液基金會已請各捐血據點延長1小時的作業時間，呼籲民眾趁假日挽袖捐出熱血，幫助更多需要的人。

根據血液基金會統計，全國血液庫存量只剩4.7天，其中A型3.9天、B型5天、O型4.2天、AB型5.7天，全低於7天的安全血液庫存量。

被網友封為「仁醫」的施景中也在臉書表示，第一次看到醫院貼出「血庫O型RBC公告」要大家血品省著用，希望民眾多幫忙，「能幫忙捐血的，請挽袖相助」。

血液基金會公關杜文靖表示，天氣濕冷又下雨影響捐血意願，近日許多大醫院都陸續貼出公告，要醫師節約用血，希望民眾趁週六尚未變天時多捐血，也希望在農曆年前能達到10天安全庫存量。

▲台北血庫極缺民眾週末有空可多捐血。（圖／ETtoday資料照）

被問到今年台北市缺血是否與大型醫院增加有關？杜文靖表示，台北市病人量一直都差不多，但在輔大醫院開設前，病患排刀可能要排比較久，使用血源機率分散，現在增加了一個可開刀的地方，用血量的確會隨之增加。而過去都是外科用血比較多，近年來觀察發現，癌症病患用血量與頻率也有增加趨勢。

血液基金會日前召開記者會，宣布從1月3日到2月3日止，台北市各捐血據點將延長1小時作業時間，希望民眾平日下班後能挽袖捐熱血。

鑑於台北市血液庫存持續低靡，血液基金會已於1月4日啟動調撥機制，將新竹、台中、台南、高雄等4個捐血中心的血借調到台北，但杜文靖強調，「借了還是得還」，懇請民眾多捐血，在春節前達到安全庫存。