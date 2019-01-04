范可欽傷後22天首露面　仿造雲霄飛車設計「輪椅ㄇ字橫桿」

▲范可欽傷後首露面，恢復良好已可舉手。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

廣告導演范可欽去年底在公車上輪椅翻覆，造成肋骨斷裂3根，在住院22天後，於今（4）日舉行傷後首度露面記者會，他除感謝三軍總醫院的照顧外，更表示已請設計師畫出了輪椅族搭公車的固定桿，希望將輪椅族搭公車的固定時間「從4分鐘縮短為4秒」，保障117萬身障族群出行安全。

范可欽是在去年12月13日因公車急煞輪椅翻覆，被緊急送往內湖三總。主治醫師吳悌暉表示，范可欽剛送來時第4、5、6根肋骨斷裂，但胸部血水還沒有很多，電腦斷層發現斷裂位置位於左側與後方，收治住院當晚血胸愈發嚴重，X光顯示左肺白掉，醫療團隊先放引流管引出1100c.c.血水，隔天再緊急開刀，清除血腫塊。

▲交通局局長陳學台、市議員應曉薇、公運處處長常華珍、大都會客運總經理李建文皆出席范可欽傷後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

范可欽回憶，一開始受傷時，「連呼吸都很痛苦」，尤其自己因小兒麻痺雙腳不良與行，一切行動都只能靠雙手，「左邊肋骨斷掉後，我等於剩下一隻手。」不過，經由三總22天的照顧後，「我已經可以舉手，也能從輪椅上撐起來。」

「我從來不知道自己離死亡這麼近。」范可欽提到，他會授權三總說明病情，是想讓大家知道，「司機緊急煞車，會對身障者造成多大的傷害。」但因輪椅翻覆受傷的身障族，「絕對不只有我一人」，希望透過自己的傷，喚起政府對身障者朋友安全的注意。

范可欽說，台北市公車真的很方便，「這幾年就搭了上百趟」。不過，他也坦言自己從來就沒綁過安全帶，因為照SOP將輪椅用安全帶綁好需要4分鐘，會造成交通上很大的問題，司機被催會緊張、乘客也覺得為何要拖拖拉拉，「身障者怕耽誤大家時間，就越來越不敢坐公車了。」

▲范可欽設計的公車輪椅固定ㄇ字橫桿。（圖／記者嚴云岑攝）

范可欽表示，他在病房中持續思考如何縮短輪椅族出行安全，他想到雲霄飛車前方的橫桿，可以幫助乘客固定在座位上，就算360度旋轉也不會被甩出去，因此請設計師畫了一個「ㄇ字型」橫桿，「輪椅族上車後，只要把橫桿放下就能固定，時間也能從4分鐘縮短為4秒，若不幸發生火燒車，也不會因輪椅被固定住跑不掉。」

范可欽想法也獲得大都會客運總經理李建文認同，他承諾會實際做一個，請范可欽親自測試，如果合適的話，再推薦給所有廠商。李建文也再次對范可欽表達歉意，表示未來一定會照SOP，要求司機幫身障者繫上安全帶，也寄出獎勵措施，只要載到身障者並依規定執行，每人次就會核發20元獎金。