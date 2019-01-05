小黑點只是外觀摩擦！　疾管署解封1.2萬劑幼兒流感疫苗

▲遭停用的巴斯德0.25mL劑型流感疫苗即起恢復使用。（圖／記者林悅翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

賽諾菲生產的公費流感疫苗0.25ml幼兒劑型，去年底爆出外觀有「小黑點」，同批號1.2萬劑遭緊急封存，並將16支問題疫苗送驗。食藥署檢驗後發現，該黑點為玻璃外層磨擦痕，不影響疫苗品質，可繼續施打。目前全台公費流感疫苗庫存量上升到14.1萬劑，疾管署研判應可撐到1月中下旬，但仍建議民眾施打前可先打聽，以免撲空。

疾管署副署長羅一鈞表示，在該批號出包後，原本幼兒劑型只剩下2.9萬劑，但隨著1.2萬劑批號R3G792V的「巴斯德流感疫苗」封存解除，現已有4.1萬劑可供3歲以下嬰幼兒施打。

批號R3G792V的「巴斯德流感疫苗」共計15萬7千劑，在去年12月27日問題爆發前，幼兒已接種14萬5千劑。羅一鈞表示，目前1.2萬可放行的疫苗，有些是被回收到地方衛生局，有些則是在合約院所就地封存，應很快就能供嬰幼兒使用。

▲疫苗上的小黑點經檢驗後發現問題出在玻璃外層。（圖／疾管署提供）

流感即將進入流行期，目前成人劑型尚餘10萬劑、幼兒劑型原本只剩2.9萬劑，但今（5）日起恢復1.2萬劑使用後，總體庫存疫苗數回升到14.1萬劑，羅一鈞研判，應該可達到1月中下旬，與賽諾菲承諾換貨時間接軌。

雖然疫苗庫存數量回升，但羅一鈞提醒，現在皆採集中管理，以台北市而言，皆控管到12個區的健康中心接種，若民眾在施打前可先詢問醫療院所，或致電1922、上疫網通查詢可接種地點，就不會撲空。