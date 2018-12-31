一秒變仇人！4大星座「分手鬧很難看」...牡羊座會報復前任



▲有些人在分手後會很冷靜，卻也有些人會鬧到天翻地覆。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



國際中心／綜合報導

你會害怕分手嗎？「分手」是談戀愛多少都會面臨的困難，每個人也都會以不同的方式處理分手，有些人會假裝一切沒有發生過，彷彿自己從未和別人交往，但國外網站《Elite Daily》就列出4個常常會把分手鬧的很難看的星座，如果你正打算要和他們提分手，最好做好心理準備！

分手鬧的很難看的4大星座：

1.金牛座

金牛座習慣於一成不變的生活，不喜歡改變，他們傾向一段能夠長跑的愛情，金牛會將所有的熱情、忠誠以及精力投入到關係中，所以對於他們來說，「分手」是一件很嚴重的事情。

但是如果金牛真的下定決心要分手，他們就不會改變自己的決定，金牛的個性很頑固，他們也不會站在對方的立場思考，他們只會在乎自己的感受。但是在分手後，金牛依舊會對前任情人保持友善的態度，除非前任背叛了他們。



▲如果伴侶背叛了金牛，那麼他們絕對不會給對方好日子過。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



2.牡羊座

牡羊座胸懷大志、愛好競爭也很有魄力，你能想像和牡羊座分手會發生什麼事情嗎？牡羊座的好勝心也很強，所以他們在分手後會報復前任，他們會直接進入一段新戀情或是每天瘋狂去夜店玩，他們想證明自己在分手後也不痛不養。

如果牡羊座是「被甩」的一方，那麼他們會想盡辦法和前任復合（就算已經沒有愛了），之後在主動提分手，為的就是一個「贏」字。牡羊座火熱又充滿熱情，可能會以激烈的方式結束一段感情，所以你並不用感到太過驚訝。

3.巨蟹座

巨蟹座外表很堅強，但是內心卻很敏感脆弱，對他們來說，好不容易已經在感情中建立了信任感，如果對方打破了信任感，巨蟹座就會主動斬斷這段感情，而且會有很劇烈的反應。

分手後，巨蟹座除了會感到不安全感、憤怒以及排斥感，還會贏來激烈的情緒波動。一段時間過後，巨蟹座會重新整理自己的保護殼，但是內心依然不會忘記分手造成的難受。



▲巨蟹在分手後會重新整理自己的情緒，但內心依然不會忘記分手的痛苦。



4.摩羯座

摩羯座的個性很堅強，做事也很有邏輯性，所以對他們來說，處理分手並不是一件困難事，他們會把自己的心封閉起來，完全切斷和前任的所有聯絡方式，取消追蹤前任的每個社群帳號，雖然這些行為看起來就像是「處理分手」，但其實根本就不是這樣。

冷酷的摩羯不會花時間消化自己的感受，而是把這些悲傷的情緒全都埋藏起來，他們會努力讓自己看起來過的很好，而且他們也很在乎別人的想法，所以把自己塑造成「不像分手過的人」真的非常重要。



▲摩羯會隱藏自己的情緒，絕對不會讓別人看出來。（圖／取自免費圖庫PEXELS）