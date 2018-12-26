半年暴瘦10公斤「竟患血癌」！忽視脾臟腫大...致死率超高

▲男子食慾正常，卻在半年內瘦了10公斤。（圖／烏日林新醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

彰化一名53歲張姓男子今年6月發現自己明明食慾正常、飲食不變，體重卻在短短六個月莫名下降10公斤，到醫院做大腸鏡檢查，發現有瘜肉後採電燒切除，然而因術後有出血的情形，回診接受抽血檢查，竟然發現是血癌作祟！醫師表示，血癌初期脾臟腫大，常被誤認為是喝酒或慢性肝炎，而錯失治療時機，後期的致死率極高！

烏日林新醫院血液科林增熙主任表示，罹患「慢性骨髓性白血病」的患者，初期症狀常會出現精神不濟、食慾不振、體重減輕以及脾臟腫大的情形。張姓男子在6月初接受治療前，白血球指數已經超過正常值的20倍，合併有輕微的貧血、尿酸偏高，胃口還可以也沒有肚子痛。

然而張姓男子曾在肝臟檢查時發現是脾臟腫大，林增熙指出，肝脾腫大常常被誤以為是喝酒或慢性肝炎引起，其實是白血球堆積在脾臟，造成脾臟腫大，容易造成病情延誤，因此必須藉由專業且有經驗的血液科醫師，才能從血液常規檢查中來判斷。

▲血癌分為慢性期、加速期、急變期，拖到後期致死率極高。（圖／烏日林新醫院提供）

以前罹患白血病的患者，就只能等待有無合適的骨髓移植，林增熙主任說明現代醫學發展十分進步，白血病已不如以往電視劇上演的劇情般可怕致命，但仍不可掉以輕心。張姓男子經確診為「慢性骨髓性白血病」後，立即安排進行標靶藥物治療，9月初病情已經控制得很好。如果拖到後期才就醫，恐會變成加速期甚至末期的白血病，致死率相當高！

白血病可依據細胞來源與型態學上的特徵，細分為急性骨髓性白血病、慢性骨髓性白血病，以及急性淋巴性白血病、慢性淋巴性白血病。慢性骨髓性白血病的病程可分三階段，初期為症狀較輕的「慢性期」，可持續約3～4年；第二階段「加速期」，會出現較多明顯症狀及血球改變，可能會因感染或出血而死亡；最後若是進入「急變期」，接近急性白血病致死率高且預後極差。

醫師也呼籲，若是檢查發現白血球指數異常，建議盡早至血液科門診，早期接受治療才能提高預後成果，避免危及生命。