失敗不可恥！放下這5種「自責心態」...你才有空間擁抱美好

▲不斷自我指責，會讓人失去前進的動力。（示意圖／免費圖庫 pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

你是經常打擊自我的人嗎？面對失敗常要花很久的時間才能釋懷，腦內總是充斥對自己的批評。根據國外心理網站《verywell mind》指出，內心如果盤據著對自己的苛責，往往很難再向前邁進，只要放下這5種對自己的仇恨，就能更坦然的面對人生。

最常見的對自我的指責，包含「我知道你會失敗。」、「又搞砸了！」、「能不能正常點」等仇恨的語句，透過打擊自己來擺脫焦慮，甚至是引發更多嘲笑和自我羞愧，背後通常有幾種原因。

1.自我期待越大，失敗越深

對於自我有所期待，常是激勵向前的動力，但對自己過度超凡的期望，反而更容易放大失敗的處境。你所訂定的目標可能不只自己無法達成，而是身邊的人都無法實現與滿足，你必須意識到自己的期望有不合理之處，否則內心的仇恨惡魔，會把你羞辱的一無四處。

▲尋求外在的認同，而不斷壓意自己的內心。（示意圖／翻攝自pakutas）

2.想要得到別人的期望和認同

隨著年紀增長，我們從人際關係學習如何社交，當別人對我們的行為感到滿意，我們也會覺得高興，並感受到被認同、認可的歸屬感，然而同時也養成了依賴。如果發現自己不再得到別人的掌聲，或者勉強自己去滿足他人的期待，否則不值得被愛與重視時，已經嚴重折損自己的內心。

3.過度追求完美，卻造就了魯蛇

追求完美看起來是一種褒揚，然而背後所承受的壓力很難想像，完美主義者不容許自己有犯錯的權利，甚至不留餘地的去消除身邊的人與團隊犯錯的可能。他們透過追求完美，來逃避自己面對失敗的痛苦，以及無能為力的處境，並害怕面對羞恥、尷尬、孤獨、被遺棄、嘲笑等情緒，無法看清楚自己的不足，找到成長的立足點與包容的心。

▲過去的創傷就像揮之不去的夢魘。（示意圖／翻攝自pakutas）

4.逃不出過去的創傷

許多嫉妒憎恨自我的人，時常在身心上有過難以釋懷的創傷，而轉而用自我仇恨與毀滅的方式解放，並將信任的大門緊緊關上，披上防備心度日。舉凡遭受到性侵、霸凌、虐待、極度忽視等經歷的兒童，在面對他人得關心，也會得到強烈的不安，寧可相自己，也不願意再受到傷害。

5.社會人比人，氣死人

社會上有形形色色的人，有人學歷高、薪水多、有房有車、有另一半，不同的價值觀在灌輸我們對追求「成功」的定義，甚至積極為了變成「人生勝利組」而邁進，然而當人們過度在外在條件，往往會產生嫉妒、仇富的心態，甚至是自我貶低，這些「向上比較」反而會成為失落感的源頭。

自我仇恨是一點一點吞噬自我的惡魔，要懂得去接納自己的不足、憤怒、尷尬、無力感，練習保持現狀，接受寬恕，只要習慣與自己共處，就能騰出更多空間擁抱美好與幸福。