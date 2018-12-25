肥胖「嚴重恐流產」！卵子品質變差...BMI超過25就要小心

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▲皮下脂肪過多會阻礙生殖、還會提高流產率。（圖／達志／示意圖）

文／奧田昌子

經期不順及不孕的問題，也是有很多原因。包括紊亂的飲食生活、壓力、睡眠不足、過度減肥等，但脂肪囤積其實也有很大的關係。以前認為，皮下脂肪增多，經期不順或不孕的機率就會大增，但其實皮下脂肪與女性荷爾蒙關係密切。

當皮下脂肪增加，女性荷爾蒙分泌量會變多。不過，女性荷爾蒙並非愈多愈好，過多時也會導致荷爾蒙失調，引發經期不順。這些症狀也與皮下脂肪所分泌的良性物質—瘦體素有關。瘦體素除了能預防變胖，也跟生殖功能有關係。

有皮下脂肪附著的瘦體素分泌量太多的話，反而會阻礙生殖功能。

最近，內臟脂肪增多終於被證實是導致經期不順、不孕的重大原因。這時候胰島素又要登場了，具有降低血糖作用的胰島素與不孕症有關聯，但是大家可能不是很清楚其中原由。

因為內臟脂肪分泌的惡性物質，導致胰島素功能變差，大腦便下達指令，要求胰臟再分泌多點胰島素。可是，高濃度胰島素會讓卵巢功能惡化，出現排卵障礙現象，導致卵子品質變差。最後生理週期就變亂，即使受孕了流產機率也會提高。

根據過往的研究報告，當BMI值超過二十四，不孕或懷孕期間出現異常狀況的機率就會提高。BMI值二十五以上就是肥胖，如果想懷孕，最好減重，讓體重維持正常數字。如果不孕的原因確實和肥胖有關，只要減重就可能懷孕。

本文摘自《剷內臟脂肪，降5高》／ 奧田昌子（內科醫師、京都大學醫學博士）／三采文化