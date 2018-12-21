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手毛腳毛長超噁？醫曝「這3種人」不適合雷射除毛...網友必看

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「漫畫圖文」+「專業醫護人員」讓健康簡單易懂又正..

點評:男友一直嫌我腳毛長～
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手毛,右手。（圖／記者李佳蓉攝）
▲手毛、腳毛長又濃密的網友們，好想靠雷射除毛一勞永逸嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

圖、文／健談

對於手毛、腳毛長的人，可能會對於經常性的除毛工作感到厭倦不已，「雷射除毛」或許是一個一勞永逸的作法。然而，聖仁皮膚科鄭嘉琪醫師表示，雷射除毛的確能達到永久除毛的效果，但卻非每個人都適用！建議民眾在雷射前，最好先請醫師評估最合適的除毛方法。

手毛腳毛長？這3種人不適合雷射除毛。（圖／健談授權提供）
▲醫師提醒，有3種人不適合雷射除毛。（圖／健談授權提供）

雷射除毛主要是以雷射光破壞毛囊，以破壞毛髮生長而達到除毛的效果。但鄭嘉琪醫師提醒，以下這三種人並不適合採用雷射除毛喔！

1.麻醉藥過敏者：雷射時會有痛感，因此在雷射前都會抹上一層麻醉藥品以緩減不適。因此，若對麻醉藥劑過敏者不宜接受雷射手術。

2.光過敏者：雷射除毛時，皮膚會接觸到雷射光束，因此若對光過敏者亦不適合接受雷射手術。

3.皮膚有傷口者：雷射對於皮膚來說具有刺激性，因此皮膚若有傷口時不宜使用雷射，建議待傷口癒合後再進行雷射為佳。

此外，鄭嘉琪醫師也提醒，若為過敏性膚質或是蟹足腫體質者，最好在術前主動告知醫師，並與醫師討論可行的治療方針，以減少術後不適或困擾喔。

雷射除毛相關問題，建議諮詢「皮膚科、醫學美容」

諮詢專家：聖仁皮膚科鄭嘉琪醫師
本文經授權轉自：健談

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

關鍵字： 健康百科 雷射除毛 手毛 腳毛 健談 皮膚 鄭嘉琪
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