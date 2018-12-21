愛穿高跟鞋！女「4腳趾交疊發黑乾臭」　醫：不用麻藥直接剪掉



▲女子因拇指外翻加上壞死變黑難治，醫一刀剪斷。（圖／達志／示意圖）



網搜小組／綜合報導



喜歡穿高跟鞋拉長腿部區線的女生，要小心腳與鞋型不合，長時間可能導致拇指外翻！一名60歲女子坐著輪椅進急診，一隻腳裹著紗布，另一隻腳趾嚴重拇指外翻，「2、3趾在4、5趾上面」，醫打開紗布一看兩腳狀況相同，但上頭兩根腳趾已變黑、乾癟飄散異味。醫師查病例才發現，她年輕時愛穿高跟鞋而拇指外翻，後因罹患糖尿病常蜂窩性組織炎，急診醫Call主治醫卻說：「應該沒救了，你直接幫我準備剪刀」，當場未麻醉直接剪斷。

愛美是女人的天性！但急診室醫師田知學日前在《醫師好辣》節目上的分享，恐讓女生不敢穿高跟鞋。她說曾有一名60歲出頭的時髦女子坐著輪椅被推進急診，主述雙腳在門診治不好，穿著拖鞋一隻腳裹著厚厚紗布，醫師一看「她真的是拇指外翻的極致，就是她的大拇指是這樣彎過來對不對，2、3趾是在4、5趾上面」，呈現轉彎交疊的景象。打開紗布更是嚇一跳，兩邊外觀一樣，但交疊在最上方的拇指卻是黑的、有味道又乾癟，拜託醫師幫忙看能否治療這雙腳。



▲田知學醫師在節目上分享「拇指外翻慘截肢」的驚悚案例。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

田知學翻開病例，發現腳型又寬又厚的女子年輕時愛穿尖頭高跟鞋，因此在30多歲就出現拇指外翻，40歲罹患糖尿病需打胰島素，因此腳部常常蜂窩性組織炎，腳趾外翻形成溝縫容易藏汙納垢，有時染香港腳連帶感染蜂窩性組織炎，或是藏有皮屑未清理乾淨即容易感染，因此女子努力數月希望能保住乾黑曾經壞死的兩根腳趾。田知學Call主治醫師詢問，他卻說，「那兩隻（趾頭）應該沒救了，你直接幫我準備剪刀」，主治醫一來沒打麻藥，直接剪掉，嚇壞現場來賓。



田知學解釋，由於女子兩根黑腳趾已呈現乾性壞死狀態，因此直接剪掉也沒感覺，「基本上我看到就是像屍體的腳趾頭，乾屍的腳趾頭，就直接把它剪掉」。被主持人胡瓜問到若不剪掉處理的可怕後果，她解釋，繼續放著會爛、產生細菌容易擴散，「本來只要兩隻，可能變成一直往上鉅，看了以後蠻震驚的」，但女病患已無感覺。