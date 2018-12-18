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玩咖沒機會了！4大星座嚮往「細水長流的愛」　只想玩玩別找他

點評:玩咖止步！！！
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滑手機,傳訊息,曖昧,嬌羞,害羞。（圖／記者李佳蓉攝）
▲你也是嚮往細水長流愛情的星座嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

國際中心／綜合報導

隨著交友App不斷竄出，網友們只要動動手指就能享受「愛情」的滋潤，也讓速食愛情漸漸取代細水長流的愛情，而你，就是喜歡到處拈花惹草，難以定下來的人嗎？如果是，請避免把你愛玩的一面透露給以下4種人知道。因為根據外媒《Yourtango》報導，分析出4種星座的人，實在無法接受和陌生人一夜情，或者面對愛情抱持只是玩玩的心態。

1.巨蟹座
性格耿直又多愁善感的巨蟹座，一向喜歡能有深入連結的關係，最好是能以結婚為前提交往，尤其他們對於組成「家庭」嚮往又依戀，因此一夜情對他們來說無法接受。如果巨蟹座一旦對你展現出愛意，請你做好「長期抗戰」的準備，他們對心儀的對象會展開長久追求，確認兩人在正式交往前，能夠了解你的一切。

2.天蠍座
天蠍座喜歡長久的關係，無論是在浪漫的兩性關係或是友誼，對他們而言，「深入了解」一個人是最重要的，換言之，天蠍強烈的佔有慾也讓他們變得容易忌妒，因此要知道這種人也無法成為砲友，因為可能在短短幾天就讓天蠍們「越界」生出愛意，難以擺脫。

情侶,睡覺,兩性。（圖／達志／示意圖）
▲在正式交往前，水瓶座的人會深思熟慮和對方在一起的優缺點。（圖／達志／示意圖）

3.水瓶座
水瓶座是喜歡獨處的思想家，在和別人交往前，可能需要坐下來沉思一下午，統整出和這個人在一起的優點與缺點，思考兩人是否契合，對於一段感情需要深思熟慮並顧及未來發展，所以水瓶若要找一夜情對象簡直是把自己推入死胡同，他們無法控制自己不去思考「這段關係」，最後讓自己陷入萬丈深淵。

4.雙魚座
雙魚座是最感性的星座之一，希望與另一半能有強烈的情感交流，因此雙魚座是適合花時間安定下來，且透過交談深入了解彼此的人，而不是在第一次約會就約到床上，這種速食愛情完全不適合他們。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 兩性 愛情健康 運勢 星座 占卜 玩咖 交往 Yourtango
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