輪班時差＝2A致癌物！專家曝「4大短命」睡眠習慣...你一定做過



▲平日睡得少，你是否都靠假日「睡到飽」？（圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導

不少網友每天加班忙工作，要睡滿7～9小時簡直是不可能的任務！拖著疲累得的身心和大腦趁著假日想把睡眠一次補回來，真的母湯，這被醫界稱作「睡眠暴食」的行為恐打亂睡眠週期。此外，為了工作輪班的「時差」也可能致癌，得不到充足睡眠又有時差，對身體造成極大傷害。根據《早安健康》報導，台北市議員、藥理所教授潘懷宗統整出4種增加死亡率的睡眠習慣，快看自己中了幾項？

1.週末賴床

平日睡太少，喜歡趁著週末補眠？這讓潘懷宗和許多科學家都不贊同的作法在醫界稱為「睡眠暴食（sleep bingeing）」！上班族因為週間睡眠不足，一到週末就賴床，甚至睡到中午，打亂人類睡眠週期進而造成時差，這在醫學界被稱為「社會時差（social jet lag）」，週期性的時差甚至被國際癌症機構定義為「任意變換輪班工作」的2A致癌物。長時間睡眠不足，又產生週期性時差，對身體影響極大。



2.天天長時間睡午覺

短時間午睡能讓大腦清晰、提升工作效率，但美國國家睡眠基金會建議午睡時間以20～30分鐘尤佳，能避免午睡太久晚上可能睡不好的情況。且根據《美國流行病學期刊》指出，發現天天午睡超過1小時的英國男女，死亡率較高。但也必須說明，英國人並無午睡習慣，若有該習慣的國家則不在此限。



▲你每天要睡多久才有辦法起床？小心睡太多身體爛掉。（示意圖／記者謝婷婷攝）

3.利用長假補眠

潘懷宗說，當你每晚都睡不到6小時，那麼睡眠不足總時數將會在體內慢慢累積，欠下「睡眠債」，一般1週內所流失的睡眠時間，大約需花1～2週的充足睡眠才能補回，但若補回睡眠時間後仍天天覺得累，常覺得愛睏需睡9小時以上，可能已出現過勞或其他潛藏疾病，建議就醫檢查。

4.每天都要睡超過8小時才有辦法起床

睡太少會生病，但睡太多也是種健康警訊！有研究發現，每天必須睡超過8小時以上才有精神的人，中風風險高達46%。此外，其他像是心血管疾病、憂鬱症及各種發炎反應，或是癌症初期症狀者，都會出現「睡不飽」情況，皆需要較長睡眠時間。