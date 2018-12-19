驗孕棒不準？醫曝「1條線還是懷孕」3影響因素...這時尿尿最準



▲你也有用驗孕棒驗孕卻出現不準的情況？（示意圖／翻攝自網路）

圖、文／健談

驗孕結果只出現一條線，就代表100%沒懷孕嗎？那可不一定！王立文婦產科診所施俊宇醫師表示，驗孕棒的準確度雖然高達99%以上，但仍可能因操作不當而影響檢驗結果，建議可嘗試重驗或直接向專科醫師諮詢。



▲醫師分析「3大因素」也可能影響驗孕結果。（圖／健談授權提供）

驗孕結果只出現一條線的陰性反應，就代表沒懷孕嗎？施俊宇醫師表示，自行在家驗孕可能受到以下因素而影響結果：

1.過早驗孕：若驗孕時間過早，體內的hCG濃度不夠時，驗孕產品可能無法正確判讀而影響結果。一般來說，性行為後約14天即可驗孕，若驗孕呈陰性但1週內仍未有月經時，可多等1週再次檢驗。

2.操作錯誤：驗孕產品放入尿液中約5分鐘，等待質控線（C）出現反應後即可拿起等待反應線（T）的檢驗結果，約於10分鐘內即可完成檢測。施俊宇醫師提醒，若等待時間不足時可能會影響判讀結果，但若驗孕產品泡在尿液中時間過長，也可能出現偽陽性的反應，故建議最好依照產品說明書使用為佳。

3.尿液太稀：建議採用早上起來的第一泡尿，因早晨尿液的hCG濃度較高，以利結果判讀。

受孕相關問題，建議諮詢「婦產科」

諮詢專家：王立文婦產科診所施俊宇醫師

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