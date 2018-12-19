3歲兒亂加Line！治痔專家狂洗板「要帶著痔瘡跨年嗎？」媽崩潰



▲女網友收到「治痔專家」的Line訊息，哭笑不得。（圖／女網友授權提供，記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

手機千萬別隨便借給小孩玩！一名女網友在個人臉書分享3歲兒子亂加Line，從此不斷收到「治痔專家」的騷擾，從12日收到第一則訊息開始女網友先選擇冷處理，不料短短幾天對方不罷休狂傳痔瘡的症狀、存在危害等衛教內容給她，先選擇已讀不回，18日對方再度關心，若不理會恐延長痔瘡的治療之路，情況惡化治療費用變高，「妳自己想想2018年就剩13天了，妳還要帶著痔瘡跨年嗎？」讓她哭笑不得。

通訊軟體Line雖然方便，但卻充斥泛濫廣告及詐騙，讓用戶不堪其擾，被加入奇怪群組的事情天天上演！新竹一名女網友在個人臉書分享Line對話截圖，崩潰表示「手機被兒子拿去之後就一直被痔瘡專家騷擾....到底為什麼兒子會加這個line啦！！！」圖中一名頭髮鬍鬚斑白的「治痔專家」從12日開啟對話：「您好，您是需要治療痔瘡方面的問題嗎？」、「這邊的藥物是針對患者的體質和病情現配現熬製的，所以我需要先了解您的病情」，女網友先選擇冷處理已讀不回，沒想到專家於15日又傳訊息，指出痔瘡長期存在的6大危害，此時她已有點不悅。

▲專家的「苦口婆心」，讓女網友從已讀不回變封鎖。（圖／女網友授權提供）

又過了2天，女網友雖已讀不回但卻未封鎖，專家再傳「痔瘡是頑疾，但很多痔友總把痔瘡當感冒治」、「這樣只會讓邪毒在體內越積越多，出現肉球變大、脫出肛外、噴血流膿，甚至大便失禁等癥狀。等那天肛腸實在扛不住的時候，就是腸癌找上門的時候」；而讓她理智線斷裂，是對方18日傳來「我壹直在苦口婆心關心妳的道路上堅持不懈，而妳卻始終在病不嚴重置之不理的道路上漸行漸遠」、「妳自己想想，2018年就剩13天了，妳還要帶著痔瘡跨年嗎？」等等，讓她崩潰PO文「我沒有痔瘡！！！很順暢好嗎？」。

女網友在個人臉書上抱怨遭騷擾的過程，友人也笑成一片：「哈哈哈也太好笑，你兒子到底去哪裡加的啦」、「小朋友都有預知的能力～～～XD」、「我笑了」、「這真的太鬧了」、「記得要看醫生喔」。



▲女網友在個人臉書上分享「兒子亂加Line」所幹的好事。（圖／截自女網友臉書）