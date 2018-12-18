21歲女狂減只剩25公斤！營養師曝「極端減重法」後果超可怕



▲一名女子3年靠「極端減重法」瘦到皮包骨只剩25公斤。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導

減重，對於愛美女生來說是一輩子修不完的學分，尤其在現今「瘦＝美」的價值觀影響下，讓身上擁有一絲肉肉就崩潰的網友們瘋狂減重！宋明樺營養師分享，曾有一名21歲女生，因為使用「極端減重法」3年來熱量攝取不足，導致大腦組織嚴重退化，還曾發生2次腦出血陷入昏迷差點喪命，瘋狂減重法也讓身高167公分的她體重只剩25公斤，罹患嚴重厭食症。

極端錯誤減重法，小心讓身體全壞光！營養師宋明樺在《醫師好辣》節目上分享，一名21歲女生使用錯誤方式減重，3年來靠著「極低熱量減重法」，一天只喝白開水，甚至只吃一顆蘋果，熱量嚴重攝取不足，導致大腦組織嚴重退化，「3年來她曾經發生過2次腦出血，讓她陷入昏迷，差點就喪命了」。後來女子甦醒但竟然失憶，對3年來節食經歷全忘記，也因為瘋狂減重，讓身高167公分的她體重僅存25公斤，利用這樣極端減重的人很多在過程中都會罹厭食症，後續靠著很長時間矯正飲食，才恢復正常飲食內容。

▲宋明樺在節目中分享靠著極端減重法減肥失敗的個案。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

雖然是新聞案例，但卻讓宋明樺印象深刻，她受訪時分析3種網友們「最常用卻容易失敗的減重法」，包括完全不吃澱粉，單一蔬果餐減重法及算熱量減重法都容易失敗！由於澱粉為主要熱量來源，因此完全不吃澱粉可能影響代謝，甚至讓你在不該吃東西的時間更想吃澱粉類食物；單一蔬果餐熱量雖偏低，但缺乏蛋白質及油脂脂，若膳食纖維量驟然提升，水分沒有跟著增加又缺油脂，可能容易引發便秘。至於算熱量減重她則認為不切實際，除非三餐都吃便利商店，或者是每一餐都有營養標示，清楚知道食品熱量，否則外食族或自帶便當者，要算熱量簡直是天方夜譚。

宋明樺解釋，錯誤的減重方法恐帶來嚴重影響，包括瘦肉組織（肌肉量）流失很快、脫水，後續容易再復胖。宋明樺說「瘦肉組織是全身代謝最旺盛的，流失之後你的基礎代謝就會變差，整個人就容易復胖了。」此外，代謝越來越差，吃進來的燃燒不掉即容易形成脂肪堆積。錯誤減重方式時間一長，還會影響生理期，當營養不良時會使荷爾蒙失調，女生會開始出現經期紊亂、經血變少，甚至暫時性停經，睡眠品質也可能因為不斷挨餓而變差，以上皆為快速減重帶來的不良反應。



▲營養師提醒，減重過程中「充分飲水」也是很重要的。（示意圖／記者李佳蓉攝）

究竟該如何建康、正確的減重？宋明樺強調，首先應堅守「減脂不減重」的觀念，她認為人的組成是很複雜的，體重主要來源包含肌肉、脂肪、水分、骨骼及內臟器官等等，而最該減少的應為脂肪。第二飲食掌握「頭重腳輕」，早午餐吃的豐富，澱粉、蛋白質不可少，尤其早上為一整天工作活動最旺盛之時，因此多吃蛋白質、澱粉幫助代謝，將待機的身體轉為開機。至於晚餐應該重視蔬菜攝取量，蛋白質及澱粉相對而言可降低比例。她強調，三餐食物的體積應該是要相似的，因為「胃不會因為到了晚上就變得比較小，晚餐份量吃得少就會大幅增加你吃宵夜的機會」。

第三，宋明樺提到，上班族飲水量不足導致口渴也常被誤認為是嘴饞而亂吃，因此她認為，「飲水足夠」對於減重非常重要，國外也有研究發現，餐前適量飲用300c.c.左右的白開水有助於體重的控制。 除此之外，天氣越來越冷，對於本身血液循環差，容易手腳冰冷者而言，若有時間下廚或選擇外食，可多選擇辛香料如辣椒、薑、大蒜、蔥等，能增加代謝、促進血液循環，也能間接減少使用鹽分過高的調味料，避免水腫。其他還有如生活作息如睡眠要充足，不要日夜顛倒，維持規律的運動習慣等等，遵循以上原則才能瘦得健康減得美麗。