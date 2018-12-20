▲週末夜店泡通宵，他平日失眠「狂吞安眠藥」...醫打槍！（圖／示意圖／視覺中國CFP）

記者嚴云岑／台北報導

28歲男性長期有失眠困擾，醫師問診發現，他週末喜歡在夜店泡通宵，以致平日作息調不回來，需要靠安眠藥才能入睡。醫師建議，若要達到良好的睡眠品質，應定時就寢，才能擺脫失眠的可能。

「失眠的人不要急著吃安眠藥！」收治患者的書田診所家醫科主任醫師周明文表示，在床上躺1-2小時睡不著、半夜一直醒來，或者早上太早醒來，都符合失眠要件，常見的失眠原因主要分4大項，不良睡眠習慣、偶發生活壓力事件、疾病、藥物副作用都上榜。

周明文提到，不良的睡眠習慣包括在睡前喝咖啡、睡醒節律障礙等；偶發的生活壓力事件包括結婚、失業等；疾病引起的包括憂鬱症、焦慮症；藥物副作用或濫用，包括抗組織胺、甲基麻黃素等。

▲ 醫師建議失眠不要急著吃安眠藥。（圖／示意圖／達志影像）

周明文建議，如果要養成良好的睡眠習慣，無論平日假日，最好每天在晚上10點半以前定時睡覺，或者每天定時起床。睡前30分鐘可做些較輕鬆的活動，如洗溫水澡、靜坐、聽音樂等，不要玩手機或看電腦，以免藍光造成失眠。

如果躺在床上超過20分鐘還未睡著，請離開房間，作些較輕鬆的活動，當有睡意時才回房睡覺。臥房就是睡覺的地方，請保持安靜、黑暗，避免在臥房讀書、看電視、玩手機等。

最後，周明文提醒，長期失眠會使得白天精神不佳，對於生理、心理健康也會有影響。失眠的人不要急著吃安眠藥，更不要在未經醫師指示下自行服用。應先評估失眠可能的原因，並採取適當的對策，同時養成良好的睡眠習慣，倘成效不佳，再請醫師評估是否使用安眠藥。