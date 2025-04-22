吃聖女番茄血糖狂飆250　糖友靠「連續監測1個月」擺脫胰島素

▲連續血糖監測能協助糖友了解自己的身體反應，也使醫師能給予更具體的治療建議與衛教指導。（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者邱俊吉／台北報導

一名年約70歲的阿姨罹患第2型糖尿病30年，每天服用3種降血糖藥物，還需注射2劑長效型胰島素，即使不吃碳水化合物，仍無法控制血糖，經建議嘗試24小時連續血糖監測後，她透過數據調整飲食習慣，僅1個月，血糖已相當穩定，不需再打胰島素。

中國醫藥大學新竹附設醫院新陳代謝科主治醫師謝明蓁說，過去糖尿病患測血糖需反覆扎針，不僅疼痛，也難以掌握正確時機，還需準備針頭、棉片等耗材，紀錄也不夠直觀，而現在連續血糖監測裝置只需貼在手臂上，掃描即可得知當下血糖數值，且每5分鐘自動記錄，能觀察血糖在進食、運動、用藥、睡眠等情境下的詳細變化，每次裝置約可持續2週，有助醫師、患者更全面掌握血糖。

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謝明蓁表示，這名患者裝上感測器後驚訝發現，自己原以為不吃澱粉就能控糖，但透過圖表化資料，她才明白水果中的天然糖分也會大幅影響血糖，例如芭樂、聖女番茄等她愛吃的水果，每次食用後血糖值甚至飆升到250（正常空腹小於100、飯後小於140），所幸如今已學會調整份量與進食時機。

針對連續血糖監測，謝明蓁說，不只能協助患者了解自己的身體反應，也使醫師能根據趨勢、給予更具體的治療建議與衛教指導，而這名病人理解自身血糖模式後，已可避免血糖劇烈波動，建立起有效的自我管理的能力。

謝明蓁強調，連續血糖感測可作為輔助，但糖尿病患者仍應建立良好飲食與生活習慣，建議澱粉不需完全排除，可選擇糙米、五穀、地瓜、南瓜等原型澱粉，搭配高纖蔬菜與優質蛋白質如豆腐、魚、雞肉等，再輔以細嚼慢嚥、多喝水及規律運動，將有助於穩定血糖。