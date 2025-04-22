網美餐廳「披薩有毛毛蟲」　衛生局揪6缺失：清潔劑與食材放一起

▲小紐約披薩上面出現毛毛蟲。（圖／民眾提供）

生活中心／綜合報導

台北市中山區一家餐廳被民眾投訴披薩上有毛毛蟲，衛生局今日表示，獲報後派員前往稽查，未發現食品內有病媒或異物，但查有6項衛生缺失，包括垃圾桶未加蓋、員工物品與食材混放、清潔劑未與食材分區存放等，已限期改善，如複查仍不符規定，將依違反食安法處6萬到2億元罰鍰。

一位女網友在Threads發文指出，上周六在小紐約披薩中山店用餐時，竟然在披薩上面發現有一隻毛毛蟲，當下立刻向店員反映，但店員只說「要不要重做」，並沒有道歉，讓她覺得不被尊重。此事引發網友討論後，業者昨日緊急道歉，表示未來將加強食材清洗流程，也會請外場人員進行第二次檢查，以防止再次發生。

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北市衛生局今日說明，已派員前往稽查，現場針對人員衛生、食材處理及環境衛生等進行查核，未查有食品內有病媒或異物之情事，但查有「未能提供食品從業人員健康檢查報告、垃圾桶未加蓋、食材未架高存放、冰箱內食材未覆蓋、員工物品與食材混放、清潔劑未與食材分區存放」等缺失。

衛生局指出，已責令業者於4月28日前改善，屆期複查如仍不符規定，將依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。