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三軍總醫院「轉診中心」今啟用　目標每年門診量減2%

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▲三總「轉診中心」今啟用　目標每年門診量減2%。（圖／三總提供）

▲三總「轉診中心」今啟用，目標每年門診量減2%。（圖／三總提供）

記者嚴云岑／台北報導

三軍總醫院「轉診中心」今（18）日舉辦揭牌啟用儀式，由國防部軍醫局局長陳建同中將主持，三軍總醫院院長蔡建松少將率全體同仁與會，健保署長李伯璋也出席觀禮，期許轉診中心能落實上、下游醫療院所垂直整合，創造民眾、醫院、健保三贏局面。

健保署表示，截至12月12日止，已有850家醫療院所使用轉診平台，將2788位患者轉診掛號至三總就醫，三總也與7個社區醫療群、204家醫療院所簽訂「策略聯盟合作契約」，讓病患接受連續性的照顧，落實轉診制度及分級醫療政策，共同成為社區健康守護團隊。

醫局局長陳建同中將致詞時表示，為推動衛福部「分級醫療」政策及雙向轉診制度，軍醫局定期召開管制會議，檢視各國軍醫院與基層院所簽訂策略聯盟合作及轉診成效，並輔導各國軍醫院醫療資訊系統，建構雙向轉診平台，達成每年門診量減少2%之目標。

李伯璋署長表示，政府秉持著「輕症至診所、重症到醫院」之精神，推動分級醫療、落實雙向轉診政策，建置「電子轉診平台」、「健保醫療資訊雲端查詢系統」及「健保行動快易通APP」，藉此導引民眾改變就醫習慣，提供轉診誘因，民眾就近可由厝邊好醫師為健康把關，使病人獲得更全面性的完整照護。

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關鍵字： 三軍總醫院 轉診中心 健保健康 門診減量
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