麻疹創6年新高！境外群聚「全和越南有關」　羅一鈞估6月前難降溫

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內麻疹疫情創6年同期最高！疾病管制署統計顯示，今年境外移入個案全部來自越南，群聚案也都是越南境外移入導致國內感染。副署長羅一鈞表示，越南當地疫情嚴峻，最近一周新增4100例確診還有2例死亡，今年累積病例已經超過7.6萬例，加上越南是近期旅遊熱門地點，預期上半年會持續有越南境外移入麻疹發生，提醒民眾出國注意防範。

疾管署今（22）日公布國內上周新增2例麻疹確定病例，其中1名為赴越南旅遊的境外移入個案，發病後造成另1名同事感染成本土病例，也成為今年第4起麻疹群聚事件。

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值得注意的是，今年國內群聚案件均為越南境外移入致國內感染；統計我國今年截至4月21日，累計28例麻疹病例，其中11例為國內感染病例，另17例為境外移入病例，均自越南移入；今年國內感染及境外移入病例數為近6年同期最高。

疾管署監測指出，國際間麻疹疫情嚴峻，包含美洲的美國、加拿大今年病例已經超越去年全年總數；歐洲的羅馬尼亞、塞爾維亞、烏克蘭疫情持續；非洲摩洛哥疫情嚴峻，另東非、西非及南非多國疫情呈上升趨勢。

至於鄰近亞洲國家，部份東南亞、南亞及中亞國家疫情嚴峻，尤其越南近1周（12日至17日）新增4,100餘例及2例死亡，截至4月中旬已累計7.6萬例，近期疫情呈趨緩，惟成人重症數上升並報告死亡個案。

但為何今年越南境外移入這麼多，羅一鈞表示，國內上一次麻疹疫情較高是出現在2019年，也就是新冠疫情發生之前，當時主要是來自越南、泰國、菲律賓等國的境外移入。

他說，新冠疫情發生後，東南亞國家兒童疫苗接種率大幅下滑，越南麻疹疫苗接種率一度降至僅6至7成，可能是公衛、醫療量能都轉作新冠防疫，一直到近期疫苗接種才追回到9成5以上，疫情也才有稍微趨緩的跡象。

羅一鈞分析，越南當地疫情不會那麼快就緩下來，預估國內上半年還是會有不少越南境外移入麻疹病例，尤其現在赴越南旅行是國人熱門行程，提醒民眾還是要多加防範，但暫時不需要出國要提前打麻疹疫苗。

他指出，國內幼兒麻疹疫苗接種率達98%以上，群體免疫保護力足夠，且目前自費麻疹疫苗數量有限，還是應該優先提供給醫護人員、航空機組人員等高風險職業別的人接種。也就是說，沒有例行建議去越南就要打疫苗，避免排擠到更高風險族群的需求。

不過羅一鈞也透露，國內於5月初會有約3萬劑麻疹疫苗完成檢驗封緘進入自費市場，等疫苗數量更充足時，還會再修改疫苗接種的一些建議。目前對於出國，特別是到越南旅遊的民眾，應隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻，進出公共場所或人多擁擠的地方適時佩戴口罩。

疾管署提醒，民眾返國時如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、出疹等麻疹疑似症狀，入境時應主動告知機場檢疫人員並配合健康評估。返國3週內如出現麻疹疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史及相關接觸史。