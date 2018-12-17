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北榮泌尿外科權威盧星華　接任榮總桃園分院院長

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▲桃園榮總院長交接。（圖／台北榮總桃園分院提供）

▲北榮泌尿外科權威盧星華，接任台北榮總桃園分院院長。（圖／台北榮總桃園分院提供）

記者嚴云岑／台北報導

台北榮總桃園分院今（17）日舉辦新任院長交接布達典禮，在院長張德明監交下，由台北榮總泌尿外科權威盧星華教授從現任院長王德芳手中接任分院長印信。桃園市市長鄭文燦、衛生局長王文彥、社會局局長古梓龍等皆到場觀禮，場面溫馨隆重。

張德明表示，桃園分院在改制前後經歷任院長之領導及經營擘劃與全院同仁的共同努力下，使桃園分院發展成為北部地區重要的區域教學醫院，原任院長王德芳服務5年來政績卓越，積極發展健檢、提供長照服務，更獲得區域醫院及教學醫院評鑑優等，另榮獲臺灣安寧緩和護理學會評定為區域教學醫院中第一所安寧標竿及實習醫院認證、台灣腎臟醫學會「腎臟病健康促進機構」認證等諸多績優事蹟。

▲桃園榮總院長交接。（圖／台北榮總桃園分院提供）

▲出席來賓合影。（圖／台北榮總桃園分院提供）

新任院長盧星華醫師曾擔任過台北榮總泌尿部主任、亞洲婦女泌尿醫學會理事長、及亞太地區攝護腺醫學會理事，，曾任臺北市立聯合醫院醫務長暨忠孝院區副院長近9年，期間負責手術室整建工程，榮獲臺北市公共工程卓越獎之提名；創建泌尿中心，使業務量數倍提升，並連續8年獲頒生策會國家品質標章獎。

盧星華表示，桃園分院為榮總醫療體系分院中唯一的區域教學醫院，承接分院長一職深感責任重大，除感謝歷屆院長奠定良好基礎外，也表示將戮力經營，發揚光大，期望帶領桃園分院進入新的里程碑。

盧星華院長也提出四項工作目標，分別為「提升營運績效、加強工作效率、精進醫療與服務的品質、通過醫院評鑑」等；並希望以「團結與榮譽」與同仁共勉，期待打造醫院成為幸福的工作環境及在地民眾最信賴的醫院，完成守護市民健康的重要使命。

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關鍵字： 台北榮總 台北榮總桃園分院 盧星華 泌尿科
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