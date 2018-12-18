乾燥性濕疹這2種人最危險！　快檢查手腳有無「白色屑屑」

▲秋冬乾燥性濕疹易上身。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

冬天到來，你也變成「乾妹妹」了嗎？入冬首波大陸冷氣團來襲，各地測站普遍都有刷新今年入秋低溫紀錄，許多民眾也發現手腳出現白色屑屑，甚至會微微發癢。皮膚科醫師提醒，這是皮膚在發警訊，若不趕快補救，恐引發乾燥性皮膚炎，嚴重時還可能造成皮膚龜裂，伴隨組織液滲出和細菌感染。

台北長庚皮膚科主治醫師黃毓惠表示，當秋冬來臨時，環境的氣溫會下降，空氣中的相對溼度也會降低，皮膚所分泌的汗液和油脂也會因此減少。皮膚缺乏脂質層的保護，加上水分的散失，會讓皮膚變得乾燥，而引起發癢、發炎的現象，部分中老年人或是異位性皮膚炎體質的人，因為原本的皮膚就比較乾燥，保護功能較差，乾燥性濕疹也更容易來報到。

黃毓惠提到，乾燥性濕疹容易發生在四肢伸側，尤其是小腿前側，嚴重時可能會蔓延到全身，症狀輕微者只是在皮膚上產生白色屑屑，或是發癢；嚴重者可能產生裂痕甚至感染。

該如何預防乾燥性濕疹？黃毓惠提出幾個解方。首先是洗澡的水不能太熱，最好用淋浴取代泡澡，也不要使用肥皂，以免加速皮脂流失。洗完澡後，在皮膚上還留有水分子時，塗抹上保溼的乳液或凡士林，加強角質層的防護功能。

如果要穿毛料的禦寒衣物，記得在裡面先穿上棉製的衣服，以免皮膚因為毛料的刺激，更增加癢感。最重要的是，真的癢得很難受時，絕對不要搔抓皮膚，可以服用抗組織胺等止癢藥物，以免病況惡化。