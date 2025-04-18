老花年輕化！醫：看近模糊是警訊　「i精準老花近視雷射」成解方趨勢

▲「i精準老花近視雷射」能一次改善老花、近視及散光的困擾，成為目前主流的個人化視力改善方案。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

根據衛福部及內政部統計，2024年台灣40歲以上人口達1,300萬人，超過總人口數的一半，其中逾5成患有老花眼，出現「近距離閱讀困難」現象，看東西常常拉遠又拉近，成為生活中的隱性負擔。但別以為這是40+限定，臨床發現，老花年齡正逐漸下修。

▲台灣人口老化，40+族群占比近6成。（圖／記者謝盛帆攝；以下同）

隨著科技發展與生活型態的改變，老花眼的影響不再侷限於中年族群。大學眼科葉威毅院長表示，現代人因用眼過度，上班用電腦、下班滑手機，導致老花、白內障，以及黃斑部病變等眼睛疾病發生率都有年輕化趨勢，「可能38、39、40歲就開始看近不清楚，眼睛越來越容易疲勞、變焦速度變慢，以上其實就是老花初始症狀」。

▲現代人用眼過度，老花眼有年輕化趨勢。

幸而，醫療技術的進步為老花眼提供新解方。新創的老花近視雷射，能一次改善老花、近視及散光的困擾，成為現在主流的個人化視力改善方案。

▲大學眼科葉威毅院長觀察發現，老花近視雷射已是主流的個人化視力改善方案。

葉威毅進一步說明，目前老花雷射治療主要分為兩大類：一是透鏡取出，也就是SMILE「微創」微單眼視，適合初老、老花症狀不明顯或度數較輕者，因傷口小、恢復快等特點，具備安全性及術後照顧的優勢；二是LBV「智能景深加強」微單眼視，導入個人化球面像差，延伸景深，提升中距離視力，則適合度數較重、年紀較大、老花較嚴重或近用需求較大者。他也提到，只要角膜厚度足夠且條件適合，即使多年後老花加深或度數增加，再次進行雷射矯正也很安全。

▲「i精準老花近視雷射」術前涵蓋多項精密的個人化檢查。

大學眼科的「i精準老花近視雷射」術前檢查涵蓋約25項針對年齡、用眼習慣、視覺需求、角膜條件等指標的專屬個人化檢查項目，並結合20多萬筆手術大數據分析，為患者量身打造客製化方案。目前近視雷射矯正民眾，已有五成以上選擇老花近視雷射，其中也包括執刀醫師本人。

▲大學眼科邱立祥院長，以親身經驗力證術式安全性。

大學眼科邱立祥院長，既是醫師也是病人，對於雷射過程的安全性與準確度都相當了解。做過兩次手術的他分享自身經驗，「第一次的時候是在2012年，大概42、3歲，但因為老花會隨著年齡慢慢增加，在2023年我就發現老花度數慢慢地不夠用了，剛好又有出現LBV『智能景深加強』微單眼視，可以補足中距離的不足，所以我就決定自己來試試。」術後他的生活品質顯著改善，看手機、運動等日常活動都很方便。

▲歐耶老師(左1)與夏嘉璐(右1)一同現身分享重拾清晰的喜悅。

講師兼脫口秀演員歐耶老師，以及新聞主播夏嘉璐，同樣是「i精準老花近視雷射術」的受益者，兩人也現身分享術後不再視茫茫的喜悅。

歐耶老師坦言，老花曾一度是他工作上最大的障礙，起初透過老花眼鏡矯正視力，卻因顯得老態而心生排斥，但摘下眼鏡後又無法清晰閱讀，影響創作發揮；接受老花近視雷射矯正後，不僅擺脫了生活上的不便，更讓他重新找回自信。他鼓勵民眾「不要再忍耐下去」，及早諮詢檢查，為自己的眼睛、健康及生活做出改變。

▲歐耶老師術後視力恢復良好。

夏嘉璐則透露自己也曾因猶豫不決影響生活及工作品質，在接受老花近視雷射改善老花、近視及散光問題後，重新擁有清晰視力，不論出國旅遊或是戶外運動，都更加輕鬆方便，因此術後逢人就分享推薦，就連先生都跟上她的步伐接受了老花近視雷射。她也強調「模糊不該是日常」，呼籲民眾正視視力變化。

▲歐耶老師與夏嘉璐呼籲「模糊不該是日常」，鼓勵民眾及早諮詢檢查。

視力模糊不一定是疲勞，可能是老花眼報到！覺得閱讀吃力、視野不穩或對焦困難，應及早尋求專業協助，選擇適合自己的矯正方式，老花也能回春。視界重拾清晰，高品質生活就在眼前。