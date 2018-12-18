▲天冷心肌梗塞風險高5倍！起床「小撇步」讓血壓不再飆。（圖／示意圖／記者黃克翔攝）

記者嚴云岑／台北報導

入冬首波大陸冷氣團來襲，入夜至週二清晨受到冷氣團加上輻射效應影響，北部將下探11度。醫師提醒，冬天是心血管疾病的好發季節，民眾半夜起床上廁所時要特別注意保暖，早上起床時也可以透過一個「小撇步」，讓全身暖起來，血壓也不再突然飆高。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院內科部主治醫師王宗道表示，氣候對心血管疾病的影響，在降溫48至72小時最明顯，天冷周邊血管收縮，造成血流通過空間變小，猶如河道減縮，血壓也隨之上漲。若冬天未做好血壓控制，罹患心肌梗塞與心臟衰竭的機率，也比平時多2至5倍。

此外，天氣一冷人體能量燃燒較多，民眾飲食口味也偏重鹹，但如麻辣鍋、薑母鴨等食物下肚後，鹽分會使血壓升高，油脂會使血液變稠，此時適當補充水分，能夠稍微沖淡血液的稠度，降低心血管疾病發生機率。

▲起床喝一杯溫開水能降低高血壓發生機率。（圖／示意圖／取自pakutaso）

至於長輩間流傳，早上起床喝一杯溫開水，能降低高血壓發生機率，王宗道表示，「這說得過去！」因為溫開水下肚後，血管也會跟著暖起來，血壓就不會驟然升高。不過，睡前1小時還是盡量少喝，半夜頻尿事小，若急忙衝廁所未做好保暖，血壓驟升恐造成憾事。

最後，王宗道提醒，平均來講，有7成的高血壓患者在冬天會有控制不佳的情形，「冬天的藥比夏天多1~2種很常見」，但站在醫師立場，冬天與夏天的血壓控制目標並無不同，診間與居家的血壓需分別落在90-140mmHg、85-135mmHg才正常，若為已發生過腦血管疾病，或者糖尿病患，則須控制在80-130mmHg，才能避免憾事發生。