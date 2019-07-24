寶寶哭鬧＝肚子餓？常見「3大哭鬧原因」曝...母奶味道變了啦

▲寶寶靠哭聲跟父母表達需求，要仔細觀察。（圖／達志／示意圖）

文／ 陳祥君

剛出生的寶寶不會說話，只好利用「哭」來向父母表達他們需求。所以，哭不見得都是不好的。隨著照顧寶寶的天數增加，父母也將逐漸會分辨寶寶不同哭聲所代表的意義。

寶寶常見哭鬧的原因

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1.肚子餓了

當寶寶哭鬧，被抱起來時，會四處找妳的乳房（出現尋乳反射），表示他可能又餓了。

安撫技巧

＊如果寶寶想吃就繼續餵。

2.外界環境刺激過度

剛出生的寶寶還不能完全接受外界刺激，（比如光線、聲音），因此他們很容易因受刺激過量而「崩潰」大哭。空氣中的刺激物，（例如：香煙味、驅蚊花露水、油漆等……）可能會使寶寶的呼吸道發生過敏而阻塞，接下來，寶寶就會以哭鬧來反應身體的不舒服。

▲寶寶進食的習慣有可能的奶瓶、奶水味道有關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

3.餵養不當

寶寶進食的習慣和父母餵奶的方式，有時會導致寶寶不適和痛苦，若在餵奶期間，發現寶寶露出痛苦神色，不能乖乖把奶吸完，就表示需要調整餵奶方式。

安撫技巧

＊餵奶「前」一小時避免劇烈運動，因運動會使身體釋放出一種改變母乳味道的物質，讓寶寶不喜歡。

＊餵完奶後允許寶寶繼續吸吮乳頭或奶瓶，也可以給他吸吮奶嘴來滿足寶寶的口慾，即使寶寶不餓，吸吮也能平穩心跳，讓他的肚子放鬆，並使他躁動的手腳平靜下來。

＊餵母乳的媽媽要注意自己吃的東西，攝取過多洋蔥或辛辣食品，會影響母乳的味道。咖啡、豆類、葡萄乾或青花椰菜等容易產氣的食物，則會造成寶寶胃部不適。

另有如 ：身體不舒服、腸絞痛引起的哭鬧、疾病等，陳祥君醫師叮嚀，有部分的胎兒先天性異常會在「28~32週」才會表現出來，例如：侏儒症﹙軟骨發不全症﹚｡ 因此建議產婦們要記得繼續產檢唷！

本文摘自《生產坐月子圖解手冊》／ 陳祥君（台南婦兒安婦幼中心醫療院長） ／遠流出版