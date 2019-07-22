抗發炎、輔助治療癌症？營養師解密「褐藻醣膠」

▲褐藻糖膠對抗腫瘤的可能機制。（圖／好食課，下同）

文／好食課營養師林世航

「營養師，你有聽說過褐藻醣膠嗎？」這是我在演講時常常被問的問題，過去也曾看過相關報導，在google搜尋關鍵字後，發現「褐藻醣膠」與抗發炎、腫瘤輔助治療、免疫力調節等有關，這也代表著民眾其實對於褐藻醣膠充滿高度的興趣。

市面上，也有許多褐藻醣膠的保健商品，除了進口的，也有台灣生產的，甚至最近健康節目也有藝人分享，吃褐藻醣膠長大的鱸魚有比石斑魚多6倍的EPA與DHA。

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並有各方聲音討論褐藻醣膠的各種功效，包含了增強體力、幫助人體修復等等，就讓好食課來解密到底褐藻醣膠是什麼吧！

褐藻醣膠是純化自褐藻的水溶性多醣體

褐藻醣膠是一種從褐色藻類、昆布、海菜黏液中所萃取純化出來的硫化多醣體，學名為「褐藻多醣硫酸酯」(英文為Fucoidan)，多醣體具有許多來源與形式，大眾比較熟悉的就是靈芝多醣體。

而褐藻醣膠也是屬於這種具有生理活性的多醣體，也因為來自於海中，所以有些醫師與報導會稱之其為海中多醣體。但既然存在於褐藻中，那多吃海帶可以獲得褐藻醣膠嗎? 可以消化吸收嗎？

其實研究認為，劑量是重點以外，分子大小更是褐藻醣膠有效與否的關鍵。

在劑量方面，褐藻醣膠要從褐藻中純化，以一些業者的數據而言，約要有6公斤的濕褐藻才能萃取出1克的褐藻醣膠，因此若要達到有效劑量，要攝取超大量的褐藻，所以吃褐藻、海菜是沒辦法得到足夠劑量的。

▲褐藻糖是由褐藻糖萃取。

除此之外，人體能不能有效吸收，分子大小還是決定性的因素之一！在2019年的一篇綜論文獻中（連結），學者認為小分子褐藻醣膠與一般萃取出大分子結構的褐藻醣膠相比，有更好的吸收率，更加強了褐藻醣膠的潛力。

從細胞、動物到人體試驗，解密褐藻醣膠在新興保健成份中扮演的角色

過去在動物研究上，學者發現褐藻醣膠有抑制腫瘤細胞生長的效果，也有許多專家想進一步了解褐藻醣膠在醫療保健上的效益，因此台灣有許多醫師與學者長年投入研究，到目前為止台灣團隊已發表37篇國際學術文獻發表。

以下為好食課將相關研究整理大家參考。

1. 抑制小鼠體內子宮肌瘤的增生（連結）

2. 抑制小鼠異體移植肺癌細胞的增生（連結）

3. 抑制小鼠膀胱腫瘤細胞血管新生（連結）

4. 改善小鼠膀胱腫瘤化療的肌肉萎縮與營養不良（連結）

從細胞實驗，能進一步了解機轉，進而開啟後續的人體臨床實驗。目前有非常多的細胞實驗，探討褐藻醣膠對抗腫瘤的可能機制，在2019年的綜論文獻（連結）整理的非常完整，好食課將其簡單化的與大家做個分享如下：

1. 啟動腫瘤細胞自我凋亡（PI3K/AKT、MAPK/ERK、Caspase等路徑）：透過啟動此路徑，讓腫瘤細胞自殺。

2. 抑制腫瘤細胞移行作用（migration）與血管新生（angiogenesis）：移行是腫瘤細胞增長與轉移最重要的步驟，血管新生亦是腫瘤增大必要的機制，透過抑制移行與血管新生作用，可以減少腫瘤細胞的增加與轉移。

3. 活化免疫細胞：免疫細胞是自我對抗腫瘤細胞的重點，透過提高免疫力，能加強自我清除腫瘤細胞的能力。

4. 抑制發炎作用：慢性發炎是癌症患者惡化、引起肌肉萎縮與營養不良的主因，化療藥物雖然可以殺死腫瘤細胞，但同時也可能促進發炎反應，透過抑制發炎作用，有助於減少化療間造成的肌肉萎縮與營養不良。

在人體試驗方面，目前其中一項由高雄醫學大學完成的人體臨床試驗（連結），共有54位化療中的轉移性大腸癌患者其中28位每天攝取4克的小分子褐藻醣膠。

在追蹤超過1年後，發現有食用褐藻醣膠組的疾病控制率（92.8%）顯著高於未食用組（69.2%）。

▲研究發現，食用褐藻醣膠組的疾病控制率比未食用組高。

今年3月，台灣褐藻醣膠發展學會所舉辦的台灣小分子褐藻醣膠（Oligo-Fucoidan）研討會中，宣布目前正有10項人體實驗進行中，欲進一步探討小分子褐藻醣膠對子宮肌瘤、肺癌、直腸癌與肝癌的輔助治療。

預計在2020-2021年公布實驗結果，好食課也相當期待成果，未來也會再和大家分享學術發表的數據！

最後，家人罹癌是否可以購買褐藻醣膠？

每次提到保健食品，都會有人問是否可以購買，所以好食課也來講講我們的想法。癌症輔助治療營養品，或是「醫療保健品」（medical food），一直以來都是保健生技業的熱門話題。

建議大家以醫師的正規治療為主，諮詢醫師或臨床營養師的意見後再購買保健食品。而以目前癌症輔助的營養品而言，最常見的就是高蛋白質，增加病患的營養；胺基酸，例如麩醯胺酸，協助組織的修復；而多醣體–褐藻醣膠，則能達到調節免疫力及抗發炎效用。

可依個人需求做選擇，並與醫師討論如何讓營養補充更全面。另若要購買褐藻醣膠，好食課提醒大家應選擇有經過人體臨床試驗、科學研究、無重金屬殘留等，食用起來才能更加安心！