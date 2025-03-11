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家長約「兒童發展篩檢」撲空　國健署：醫療院所需準備時間

胖,肥胖,兒童肥胖,小孩過重。（圖／示意圖／達志影像）

▲政府規劃「兒童發展篩檢」，醫院仍需要系統建置等準備時間。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

「兒童發展篩檢」上路超過半年，但近期有家長到醫院掛號才發現未開設。對此，國健署回應，考量新制上路，各醫療院所準備需時間，因此提醒家長在帶孩子接受篩檢服務前，建議事先電話洽詢醫療院所提供篩檢服務時間。

國健署在113年7月1日起提供未滿7歲兒童6次兒童發展篩檢服務，但近期有家長到台大醫院掛號，才發現院方系統未建置完成。院方表示，還需要陸續完成資訊系統設定、醫療團隊告知、再訓練等，因此前置作業需要一點時程。

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國健署今回應，目前全國22縣市已有1,186家左右醫療院所提供兒童發展篩檢服務，超過26萬人次兒童接受兒童發展篩檢服務，不過考量兒童發展篩檢服務新制上路，各醫療院所準備需時間，因此家長帶孩子接受兒童發展篩檢服務前，建議事先電話洽詢醫療院所提供篩檢服務時間。

另外，符合兒童預防保健特約醫事服務機構可主動向國健署提出申請，在審核通過後，會將合約院所名單公布於衛福部兒童醫療健康資訊整合平台的「兒童就醫地圖」，持續宣導家長善用「未滿7歲兒童6次兒童發展篩檢服務」，並持續辦理兒童發展篩檢服務醫師教育訓練，以及早發現發展遲緩兒童，及早療育。
 

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關鍵字： 兒童健康 兒童發展篩檢

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